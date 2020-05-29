Business Insider: США проиграли войну в Афганистане — пора домой

«Мы проиграли войну в Афганистане — пора возвращаться домой», — пишет журналист Business Insider Дэвид Плоц.

Как отмечает автор, люди, «несомненно, будут шокированы, услышав, что ситуация в Афганистане представляет собой полный хаос».

В рамках мирного соглашения, подписанного в феврале этого года, США обязуются вывести все свои силы из этой страны к маю 2021 года при условии, что «Талибан»* в общем и целом будет «хорошо себя вести». Однако этого не происходит. Группировка ежедневно убивает афганских военных.

И вот появилась информация о том, что президент Трамп, возможно, хочет ускорить вывод американских войск и попытается перебросить всех военных США на родину уже к ноябрю. Официальные лица из Министерства обороны в скором времени представят ему на выбор пять вариантов по окончанию войны.

Эти данные просочились из Пентагона и сената, и авторы этой утечки, как указывается в статье, хотели спровоцировать критику данной инициативы и замедлить таким образом вывод войск до мая 2021 года.

Сенатор Линдси Грэм, «ястреб афганской войны», уже назвал план досрочного выхода «отвратительным».

Несложно предположить, что Трамп неслучайно захотел вывести войска до ноябрьских президентских выборов.

Он, несомненно, верит в то, что возвращение всех домой будет небольшим, но отличным подспорьем для его предвыборной кампании. И, возможно, как отмечает автор, это единственная причина, по которой глава Белого дома добивается быстрого вывода войск.

Однако в одном он прав: уйти из Афганистана нужно, и чем скорее, тем лучше.

В течение 19 лет генералы и их воинственно настроенные приятели в конгрессе рассказывали американцам «бредовую историю» о войне, которую можно выиграть. При этом они предупреждали о дестабилизации региона и о глобальном терроризме, которые наступят в том случае, если США покинут Афганистан.

«Но давно пора признать тот факт, что мы проиграли войну. Мы не можем победить «Талибан». Это болезненное признание, поскольку многие американцы сражались очень хорошо и благородно, пытаясь защитить эту страну от теократических головорезов из «Талибана». Ситуацию также усугубляет осознание того, что многие афганские союзники, которые помогали нам, пострадают от рук талибов, когда мы уйдём. И регион вполне может стать более нестабильным», — признаёт автор.

Но, по его словам, США не должны становиться жертвой этой ошибки, повлёкшей за собой безвозвратные потери. Соединённые Штаты находятся в Афганистане уже 19 лет, за это время они потеряли 2300 человек, потратили триллионы долларов, не достигнув при этом своей цели. Однако, как полагает автор, всё это отнюдь не повод оставаться там ещё на более длительный срок.

«Это должно породить в нас желание уйти оттуда завтра и не тратить более ни одной жизни и ни одного доллара на гиблое дело», — подытоживает журналист Business Insider Дэвид Плоц.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.