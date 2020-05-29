Business Insider: США проиграли войну в Афганистане — пора домой

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Боец MMA Туменов уверен, что Ян победит Алду и станет чемпионом UFC
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что его соотечественник Пётр Ян сможет победить бразильца Жозе Алду и станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
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В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках в «защитных комбинезонах»
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и ходят в «защитных комбинезонах».
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Гол Хаверца принёс «Байеру» победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге
Леверкузенский «Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
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Глава UFC: не обсуждали с Макгрегором, кто будет его следующим соперником
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что пока не говорил с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором о его возможном сопернике.
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Генсек ООН шокирован убийством афроамериканца Флойда в Миннесоте
Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован убийством афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота 25 мая. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.
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Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
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В Москве скончались 78 человек с коронавирусом
В Москве скончались ещё 78 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба в Telegram-канале.
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Воробьёв оценил сроки действия масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» оценил сроки действия масочного режима.
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«Црвена Звезда» в третий раз подряд стала чемпионом Сербии по футболу
Белградская «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии по футболу за три тура до конца первенства.
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Во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений
Во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Слуцкий поддержал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о решении разрешить зрителям посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона.
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Трамп заявил о сокрытии Китаем «уханьского вируса»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».
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Терри признан лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka
Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри признан лучшим центральным защитником в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии портала Squawka.
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СМИ: «Ливерпуль» рассчитывает в ближайшие дни договориться о трансфере Вернера
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» продолжает работать над переходом из немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
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В Самарской области режим ограничений продлили до 7 июня
В Самарской области приняли решение продлить режим ограничений, введённых в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, до 7 июня.
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В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию»
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова первого украинского президента Леонида Кравчука, который заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.
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Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам на клубной базе
Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» приступили к тренировкам небольшими группами на клубной базе.
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Голикова рассказала об учёте связанной с коронавирусом смертности
В России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Стало известно, за какую сумму ВЭБ приобрёл акции ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций московского футбольного клуба ЦСКА за 18 млрд рублей.
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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ
США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Цена нефти WTI превысила $35 за баррель
Мировые цены на нефть растут, стоимость марки WTI превысила $35 за баррель впервые с 11 марта, следует из данных торгов.
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Футболист «Спартака» Зобнин рассказал, как перенёс коронавирус
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией.
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СМИ: Футболисту «Атлетико» Диего Косте грозит полгода тюрьмы
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста обвиняется в неуплате налогов на сумму €1,37 млн с прибыли от имиджевых прав в 2014 году.
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За сутки в Турции выявили 1141 новый случай коронавируса
В Турции за сутки выявили 1141 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
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Кравчук назвал единственный способ «остановить Россию»
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.
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Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes.
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В Крыму сообщили о планах по очередному смягчению ограничений
Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в регионе «с 15 июня планируется очередной этап послаблений».
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Президент ЦСКА заявил, что баскетболист команды Хайнс покинет клуб
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию, что капитан армейцев Кайл Хайнс покинет команду.
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В Италии за сутки скончались 87 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 87 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Россиянин Дубов вышел в финал шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge
Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в финал турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, который проходит в онлайн-режиме.
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Аршавин: когда мной интересовалась «Барселона», «Зенит» ответил им, что обменяет меня только на Месси
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своём несостоявшемся переходе в испанскую «Барселону» в 2008 году.
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Голикова рассказала о зарегистрированных в России тестах на COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о зарегистрированных в России тест-системах на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Путин объявил 24 июня выходным днём
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём. Соответствующий документ размещён пресс-службой Кремля.
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СМИ: Финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула
Финальный матч нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула из-за ситуации с коронавирусом в Турции.
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В Петербурге разработали новую тест-систему для выявления коронавируса
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал тест-систему, выявляющую РНК коронавируса.
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В ГКБ имени Демихова рассказали о работе по борьбе с COVID-19
Заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
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Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб
Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб.
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Синоптик рассказал, когда в Москву придёт устойчивое лето
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придёт устойчивое лето.
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МСП Банк рассказал о льготных кредитах под 2% годовых для возобновления деятельности
С понедельника, 1 июня, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начнёт предоставлять льготные кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности малых и средних компаний, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе. В субботу ожидается гроза и сильный ветер.
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МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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В Ставропольском крае рассказали о подготовке к параду Победы
Подготовкой к параду Победы в Ставропольском крае займётся рабочая группа, созданная по поручению губернатора Владимира Владимирова.
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Тюменских одиннадцатиклассников призвали провести выпускные вечера онлайн
Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер призвал одиннадцатиклассников провести выпускные вечера в онлайн-формате.
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Перенесён фестиваль «Калининград Сити Джаз»
Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.
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Фитнес-тренер рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции
Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции.
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В метро Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят»
В метрополитене Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят». Она запланирована на 1 июня.
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Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил свою известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы», которую он произнёс после поражения от национальной команды Греции (0:1) на чемпионате Европы 2012 года.
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Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
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Глушаков высказался о слухах об уходе из «Ахмата» по окончании сезона
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба по окончании сезона.
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В Британии за сутки скончались 324 человека с коронавирусом
В Великобритании за сутки скончались 324 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.