CNN: уход Абэ ставит под угрозу стабильность в Азии и союз Японии с Америкой

Долгое время премьер-министр Японии Синдзо Абэ был «источником стабильности» в своём регионе, утверждает CNN. Политику удавалось искусно балансировать в отношениях с США и Китаем, делая основную ставку на союз с первыми. Уход японского лидера приходится на период повышенной напряжённости в Азии и роста влияния Пекина, поэтому вопрос о том, куда пойдёт Токио без Абэ, особенно важен.

Слухи о проблемах со здоровьем у премьер-министра Японии Синдзо Абэ ходили уже несколько недель. Так что новости о его отставке в пятницу 28 августа не стали большим сюрпризом, однако время, в которое политик сделал своё заявление, вызывает беспокойство, пишет CNN.

Как отмечает канал, напряжённость в Азии сейчас ощутимо растёт. США и Китай по-прежнему ведут торговую войну. Кроме того, Пекин демонстрирует всё более провокационные действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В то время как в последнем сразу несколько государств вовлечены в территориальный спор, всего несколько дней назад КНР запустила там четыре баллистические ракеты, напоминает ресурс.

Китай по-прежнему позволяет своим кораблям заходить на оспариваемую с Японией территорию близ островов Сенкаку или, как их называют в Поднебесной, Дяоюйдао. Ко всему прочему, жёсткое давление Пекина на Гонконг и недвусмысленные угрозы в адрес Тайваня дают многим странам в регионе основания на опасения относительно неизбежного большого конфликта в Азии в ближайшие годы.

По словам CNN, Абэ, дольше всех в истории Японии занимавший пост премьер-министра, был «источником стабильности» в регионе. Несмотря на его порой националистические шаги, он всегда оставался «преданным защитником многостороннего подхода, который безустанно боролся за международный порядок, основанный на нормах».

При этом Абэ также был «непоколебим» в своём стремлении сохранять и развивать союз с Америкой. При администрации Барака Обамы именно он в 2015 году способствовал принятию вызвавшего немало споров закона о национальной безопасности, отходящего от пацифистской позиции Японии и позволяющего Токио разделить вместе с США ответственность за коллективную оборону.

Когда к власти в Америке пришёл президент Дональд Трамп, Абэ поспешил в Нью-Йорк и стал первым иностранным лидером, с которым тогда в небоскрёбе Trump Tower встретился избранный президент. Даже когда новый глава Белого дома вышел из Транстихоокеанского партнёрства, Абэ помог сохранить торговый союз с оставшимися 11 странами, а также согласился сотрудничать с администрацией Трампа в разработке двустороннего соглашения, которое помогло избежать торговых разногласий между двумя партнёрами.

По мнению канала, Абэ приходилось очень искусно маневрировать в отношениях с Китаем. Хотя Япония очень настороженно относилась к росту могущества КНР, что вызывало особую заинтересованность в укреплении военного альянса с США, Токио не мог игнорировать сильные экономические связи со своим куда более сильным и богатым соседом. Поэтому сближаться с США Абэ нужно было так, чтобы не спровоцировать Китай.

Как утверждает канал, такая тактика Абэ была хорошо заметна в июне, когда японское правительство выразило обеспокоенность действиями Пекина в Гонконге, но не стало подписывать совместное заявление вместе с США, Великобританией, Австралией и Канадой. В нём союзники осудили закон о национальной безопасности специального автономного района КНР, «по сути, положивший конец принципу «одна страна, две системы».

Пока среди претендентов на пост нового премьера Японии называют генерального секретаря правительства Ёсихидэ Сугу, бывшего министра обороны Сигэру Исибу, действующего главу Минобороны Таро Коно и бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду. Кто бы ни стал новым японским лидером, именно ему придётся искать способ установить баланс в интересах страны на мировой арене.

«Остаётся надеяться, что баланс этот, как и при Абэ, будет склоняться в сторону США», — комментирует CNN. Ведь не стоит забывать, что при одном из предшественников Абэ, премьер-министре Юкио Хатояме, Токио, судя по всему, тяготел к сближению с Китаем.

2020 год не перестаёт удивлять. И хотя отставка Абэ, возможно, и не станет таким шоком для мира, как пандемия и новый экономический кризис, она представляет серьёзную угрозу стабильности в регионе, где доминирует Китай, настаивает CNN.