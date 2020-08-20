NKS: Япония и США будут использовать маленькие спутники против больших ракет России, Китая и КНДР

Существующей японо-американской системе ПВО будет непросто справляться с ракетами с изменяемой траекторией полёта, которые разрабатывают Китай, Россия и КНДР, поэтому правительства Японии и США будут вместе готовить систему обнаружения и отслеживания ракет при помощи многочисленных небольших спутников. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, их выведут на орбиту, которая находится ближе к Земле, где они будут вести наблюдение и применяться для поражения целей. Система должна быть введена в эксплуатацию примерно в 2025 году.

Китай, Россия и КНДР планируют принять на вооружение новые ракеты, меняющие траекторию полёта. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, предполагается, что существующей японо-американской системе ПВО будет непросто справляться с такими ракетами, поэтому правительства Японии и США будут вместе готовить систему обнаружения и отслеживания ракет при помощи многочисленных небольших спутников. Их выведут на орбиту высотой 300-1000 километров, где они будут вести наблюдение и применяться для поражения целей. Система должна быть введена в эксплуатацию примерно в 2025 году.

Как продолжает издание, обычным спутникам, находящимся на высоте 36 тысяч километров, и наземным радарам будет сложно обнаружить и сбить новые ракеты. Может возникнуть ситуация, при которой система ПВО станет недееспособной, а сдерживание станет неэффективным. Поэтому Япония и США намерены обнаруживать и отслеживать новые ракеты с орбиты, которая находится ближе к Земле.

США подготовили проект наблюдения за Землей при помощи более чем тысячи небольших спутников. Из них примерно 200 будут оснащены инфракрасными сенсорами для обнаружения источников тепла. Они будут использоваться для противоракетной обороны. Япония будет разрабатывать сенсоры, а также помогать уменьшить в размерах спутники. Возможно, она также возьмёт на себя частичные расходы по созданию сети спутников вблизи своих границ.

Сеть маленьких спутников также будет включать оптические телескопы и систему позиционирования. Она будет отслеживать не только спутники, но и корабли, самолеты и передвижение сухопутных сил. В результате обмен информацией между Японией и Соединёнными Штатами станет еще более активным, а стратегия безопасности насыщеннее.

Уже в 2022 году США планируют начать тестирование системы из 30 спутников. Япония включит в проект бюджета на 2021 год расходы на разработку инфракрасных сенсоров. Подключение к уже существующей системе ПРО повысит точность перехвата новых ракет.