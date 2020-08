Hill: пора посмотреть правде в глаза — космос превращается в арену военных действий

Россия, Китай и другие страны активно переходят к милитаризации космоса, превращая космическое пространство в арену военных действий, пишет The Hill. Поэтому США необходимо оперативно разработать стратегию обороны и сдерживания — а не затягивать до тех пор, когда противники начнут наступление в космосе, подчёркивается в статье.

Во времена холодной войны опасность нападения в космосе считалась небольшой, поскольку тогда это воспринималось как вероятная прелюдия к началу ядерной войны, пишет на страницах The Hill отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула. Исторически сложилось так, что США и СССР в целом согласились не создавать помех и не препятствовать друг другу при развёртывании сил в космосе с целью обеспечения национальной безопасности, поскольку это косвенно подпадало под расплывчатое определение «национальных технических средств контроля соблюдения договоров», поясняет автор.



Но подобная позиция в отношении спутников как стратегических средств начала меняться, начиная с первой войны в Персидском заливе. Тогда системы космического базирования помогли обеспечить силам западной коалиции решающее оперативное и тактическое преимущество в ходе боевых действий, отмечается в статье.



Сегодня США «делают ставку на космос, чтобы проецировать свою мощь на весь мир», и экономика страны также стала неотделимой от космических возможностей, пишет The Hill. Поэтому не стоит удивляться, что такие потенциальные противники Америки, как Россия и Китай, начали активно разрабатывать доктрины и создавать собственные структуры, силы и средства, чтобы «попытаться нейтрализовать асимметричное преимущество США в космосе», говорится в статье.



Однако это стремление приводит и к попыткам «милитаризации космоса» со стороны соперников Вашингтона, которые нельзя оставлять без внимания, предупреждает автор. В частности, Космическое командование США недавно «представило доказательства» того, что Россия провела в середине июля испытания противоспутникового оружия космического базирования, сообщается в статье.



«Это лишь последнее из испытаний противокосмического потенциала, число которых растёт и которые проводят всё больше стран. К тому же это противоречит политике нашей страны по отказу от милитаризации космоса — размещения оружия в космосе и использования космического пространства в военных целях», — подчёркивает The Hill.



По мнению автора, Пентагон должен отреагировать на это и обеспечить Космические силы США и Космическое командование США всеми необходимыми ресурсами для выполнения их важнейших задач: сдерживать потенциальных противников, а в случае «враждебного использования космоса» дать оперативный ответ и нанести им поражение. «Пора посмотреть правде в глаза. Поскольку Россия, Китай и другие страны переходят к милитаризации космоса, он теперь является ареной военных действий», — говорится в статье.

Но к сожалению, по мере того как космическое пространство становится объектом растущего соперничества, отрасль американской промышленности, в которой производятся космические средства обеспечения национальной безопасности, заметно отстаёт, пишет The Hill. Проблема в том, что многие из используемых сейчас в США систем были разработаны ещё во времена холодной войны, когда ключевым критерием была не жизнеспособность систем, а их функциональные характеристики, поясняет автор.



В результате эти системы становились всё более сложными, комплексными, унифицированными и дорогостоящими. И хотя в то время они считались практичными и удобными, однако для сегодняшней стратегической ситуации это уже не подходит, говорится в статье. Как заявил заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, такие системы представляют собой «прекрасные, соблазнительные мишени» для потенциальных противников — а если они будут повреждены или уничтожены, то для их замены потребуется много лет.



США оказались в таком положении по многим причинам, отмечает автор. К их числу можно отнести, например, сложные и дорогостоящие процедуры разработки и закупки космических систем, раскоординированность и раздробленность полномочий по разработке и закупкам космических систем между десятками агентств в Пентагоне и разведывательном сообществе, отсутствие достаточного количества узкопрофильных специалистов в космической отрасли и так далее. Следует также отметить и существующую в военных службах, которые сосредоточены на других областях, тенденцию сокращать инвестиции в космические программы, сообщается в статье.



Чтобы попытаться решить все эти проблемы и устранить уязвимость американских космических систем, было восстановлено Космическое командование США и созданы Космические силы США, поясняет The Hill. Эти две структуры играют различные, но взаимодополняющие роли: задачей Космических сил является организация, обучение и оснащение боеготовых космических сил, а также обеспечение каждого боевого командования соответствующими космическими системами. В то время как Космическое командование объединяет и задействует переданные ему в оперативное подчинение силы из каждой военной службы, чтобы выполнять поставленные задачи в космической сфере, говорится в статье.



Но для обеспечения успеха обеих структур необходимы значительные финансовые, людские и организационные ресурсы, направленные на поддержание, защиту и развитие «критически важного» космического потенциала и возможностей США в этой сфере, подчёркивает автор. В представленном президентом Дональдом Трампом проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагается выделить космическим силам США $15,4 млрд, что составляет чуть более 2% от общего бюджета Министерства обороны.



Однако такая сумма не отражает того, в какой мере средства космического базирования способствуют выполнению гражданских и военных задач, и не является достаточной для противодействия растущим угрозам, уверен автор. По его мнению, для достаточного финансирования Космических сил США необходимо, чтобы каждая из служб, включая разведывательное сообщество, не рассчитывали исключительно на финансирование со стороны ВВС — а выделяли также дополнительные ресурсы, соответствующие требованиям своих космических программ.

Кроме того, необходимо устранить существующую сейчас нехватку персонала со специальной подготовкой в космической области, чтобы укомплектовать квалифицированными кадрами все вновь созданные военно-космические структуры, подчёркивается в статье. Необходимо учитывать, что важным специалистам в этой области придётся поручать дополнительные обязанности, в результате чего они будут вынуждены нести двойную, а то и тройную нагрузку, предупреждает автор. По его мнению, необходимо «трезво оценить ситуацию» и отменить действующие ограничения на привлечение дополнительного персонала, чобы все оборонные предприятия США были обеспечены достаточным количеством сотрудников.



Автор также призывает с целью обеспечения национальной безопасности «интегрировать» в Космические силы хотя бы некоторые из 60 с лишним государственных организаций, играющих определённую роль в реализации космических программ США, вместе со всеми их ресурсами. «Интегрированную военно-космическую отрасль США было бы легче оптимизировать, чем существующие сегодня разрозненные, дублирующие друг друга и не связанные друг с другом структуры», — поясняется в статье. Это также позволило бы сделать финансирование стратегически важных программ более эффективным и «прозрачным», пишет The Hill.



В недавно опубликованной «Оборонной космической стратегии США на 2020 год» справедливо указано на то, что космос «больше не является безопасной сферой» и что в будущих конфликтах космические системы США станут объектами атак со стороны соперников, говорится в статье. Чтобы Америка смогла сдерживать подобные атаки, необходимо уделять повышенное внимание космическим операциям, а также развитию и развёртыванию потенциала для защиты своих проектов и нейтрализации вражеских угроз в космосе, подчёркивает автор.



По его мнению, этот процесс должен начаться с Космического командования США и Космических сил США, которые имеют соответствующие ресурсы для выполнения поставленных перед ними задач, причём действовать необходимо уже сейчас. «Промедление и затягивание до тех пор, пока Россия и Китай не предпримут наступательные действия в космосе, дорого обойдётся и нанесёт серьёзнейший ущерб военным и гражданским интересам», — говорится в статье.



Как уже неоднократно доказывала история, лучшим способом заставить противника отказаться от враждебных действий является тщательно продуманная подготовка, подчёркивается в статье. «В холодной войне мы называли это «мир с позиции силы», и сегодня этот метод по-прежнему применим. Пора привести американскую космическую отрасль в порядок», — заключает The Hill.