Euronews: легендарный «Каспийский монстр» станет дербентским экспонатом

Уникальный советский ракетный экраноплан, который был выпущен в единственном экземпляре, был переправлен в Дербент, где он станет первым экспонатом нового военно-технического музея. Буксировка легендарного «Каспийского монстра» по морю кораблями Каспийской флотилии заняла около 14 часов, передаёт Euronews.

Советский ракетный экраноплан «Лунь», известный как «Каспийский монстр», прибыл в Дербент. Там уникальная машина должна стать первым экспонатом строящегося в городе военно-технического музея. Буксировка по морю кораблями Каспийской флотилии заняла около 14 часов.



Экраноплан был построен в 1980-х годах как первый из предполагавшейся серии. «Проект 903» стал итогом исследований, которые шли в Советском Союзе несколько десятилетий. Создание тяжёлых боевых экранопланов, которыми занимались только в СССР, было сопряжено с огромными техническими трудностями.



Так, первый «Каспийский монстр» — «Корабль-макет КМ» — разбился на испытаниях. К тому же развитие технологий наиболее вероятных противников в 1980-х годах сделало сомнительной боевую ценность ракетоносца.

В любом случае, перестройка и развал СССР остановили развитие этих машин: из восьми заказанных был достроен только один. С 1990-х годов он хранился на территории завода «Дагдизель». В январе было принято решение передать экраноплан музею.



Дата выхода в эфир 02 августа 2020 года.