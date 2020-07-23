CNN: советский гигант с украинским именем — мечта споттеров всего мира

Самолёт-гигант Ан-225 «Мрия», появившийся в годы холодной войны и сконструированный в рамках космической программы СССР, долгое время ржавел в ангаре в разобранном состоянии. Однако, как пишет CNN, сегодня «Мрия» востребован как никогда, поскольку он не только может перевозить крупногабаритные грузы, но и представляет собой величественное зрелище в воздухе.

Во время первого полёта на моторном самолете, совершенного в 1903 году братьями Райт, было преодолено расстояние в 36,5 метров. Как пишет CNN, этот исторический полет вполне можно было бы совершить в грузовом отсеке самолёта Ан-225 «Мрия», самого большого самолета, находящегося в эксплуатации.

Как продолжает автор статьи, неудивительно, почему этот уникальный самолёт является любимым у споттеров — любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолётов.

«Во время взлёта и посадки он выглядит величественно, и из-за его огромных размеров кажется, что он медленно плывёт в воздухе. Его можно легко сфотографировать любой камерой, и с любого ракурса он выглядит очень впечатляюще. Я считаю, что это настоящее чудо техники», — говорит Илья Гринберг, специалист по советской авиационной технике и профессор инженерного факультета Университета штата Буффало.

В последнее время самолёт используется для перевозки рекордных по объему и весу грузов в рамках оказания гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса, в основном средств индивидуальной защиты. Но его первоначальная миссия была совсем иной: Ан-225, появившийся в годы холодной войны, был сконструирован в рамках космической программы СССР.

В апреле 1981 года, когда Космический центр Кеннеди НАСА во Флориде запустил на орбиту первый космический шаттл. СССР воспринимал функциональные возможности шаттла как угрозу и хотел иметь в своем арсенале корабль-носитель, который мог бы делать то же самое. В результате появился «Буран», советский многоразовый транспортный корабль, удивительно похожий на свой американский аналог.

Но независимо от того, был ли он точной копией или просто летательным аппаратом, сконструированным в соответствии с законами аэродинамики, с «Бураном» и его ракетой «Энергия» возникла логистическая проблема. Речь шла о том, как доставить космический аппарат с завода, расположенного недалеко от Москвы, на космодром Байконур. Вместо того, чтобы через реки и горы строить новую скоростную автомобильную дорогу, советские инженеры обратились в Киевское конструкторское бюро имени Антонова с просьбой создать новый транспортный самолёт, способный поднять в воздух шаттл с ракетой. Он также должен был использоваться для доставки «Бурана» обратно на Байконур в случае его приземления на запасных аэродромах.

КБ имени Антонова построило его на базе существовавшей модели Ан-124 «Руслан», который сам по себе уже был очень большим самолётом, превосходящим по размерам «Боинг» 747-400. Получившийся в результате гигант, который во время торжественной церемонии сдачи в эксплуатации не помещался в ангар, получил название Ан-225 «Мрия».

«Мрия — это украинское слово, означающее «мечта». Это был первый советский самолёт, которому дали украинское название», — рассказывает Гринберг.

После того, как советский шаттл совершил всего один официальный полёт, программу «Буран» закрыли, и Ан-225 в конечном итоге выполнил всего около десятка испытательных полетов. Нелепое предложение превратить его в летающий отель с номерами «люкс», бассейнами и площадью для размещения полутора тысяч гостей так и не воплотилось в реальность, и Ан-225 оказался в ангаре, где его разобрали на части, которые ржавели семь лет.

В 2001 году Ан-225 был приведен в порядок, основательно модернизирован за счет современного оборудования и вновь принят в эксплуатацию. В том же году он, по данным компании «Антонов», установил 124 мировых рекорда, в том числе по грузоподъемности, высоте полета с грузом и подъему рекордного груза на высоту.

«Это произошло в день трагических событий 11 сентября 2001 года, и поэтому все эти рекорды остались незамеченными, — говорит Гринберг. — В тот день контрольным грузом служили пять боевых танков, каждый весом 50 тонн. При этом в грузовой отсек они заехали сами».

Самолёт «воскресили» потому, что «Антоновские авиалинии», подразделение компании «Антонов», парк которых составляет около десятка тяжёлых транспортных самолётов, получали заказы на доставку грузов, по весу превышающих грузоподъемность самолета Ан-124, который называют «младшим братом» Ан-225.

В 2001 году при транспортировке пяти боевых танков была достигнута максимальная грузоподъемность — 250 тонн. Рекорд по подъему в воздух самого тяжёлого моногруза Ан-225 установил в 2009 году, когда перевозил из Германии в Армению генератор весом 187 тонн.

Самолёт установил и другие рекорды, такие как самый длинномерный в истории перевозок груз — две ветротурбины длиной 42 метра каждая, которые он доставил из Китая в Данию. Ан-225 вошел в Книгу рекордов Гиннесса, подняв на высоту более 10 тысяч метров художественную галерею из 500 работ 120 украинских художников.

Среди грузов, которые перевозит Ан-225, — гидротурбины, ядерное топливо, строительная техника, легкие самолеты и поезда на магнитной подвеске. Самым распространённым грузом являются электрогенераторы.

В апреле 2020 года Ан-225 установил ещё один рекорд, доставив из китайского города Тяньцзинь в столицу Польши Варшаву 100 тонн грузов — используемые для борьбы с коронавирусом средства индивидуальной защиты, медикаменты и тест-системы. По данным компании «Антонов», посадка в Польше транслировалась в прямом эфире на аудиторию численностью 80 тысяч человек.

Компания «Антонов» постоянно модернизирует Ан-225, чтобы не отставать от международных летных правил и требований, и, по словам руководства, этот самолёт будет летать еще как минимум 25 лет. Это хорошая новость для энтузиастов авиации и споттеров, которые толпами приходят на него посмотреть, как только он появляется.

«Мне кажется, что Ан-225 занимает 10 мест из 10 в списке самолётов, которые мечтают увидеть споттеры», — поделился своими впечатлениями канадский споттер Кейси Гру, который сфотографировал Ан-225 в конце мая, когда тот приземлился в Торонто, доставив гуманитарный груз.