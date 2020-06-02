Forbes: ВВС России получат новые Су-34 — модернизированные с учётом сирийского опыта

Российские ВВС собираются закупить 76 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Их боевая ценность вдвое превосходит его предыдущие версии, пишет Forbes. Как отмечает журнал, самолёты модернизированы с учётом сирийского опыта и могут в отличие от ранних вариантов постоять за себя в воздухе.

Российские ВВС собираются закупить новые истребители-бомбардировщики Су-34. Эти двухместные двухмоторные самолёты должны заменить устаревающие бомбардировщики Су-24 — один из которых Турция сбила в районе Сирии в 2015 году, пишет Forbes.

В конце мая Кремль заключил контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией на производство 76 новых Су-34. Предполагается, что в год их будут строить от 8 до 14 штук, притом что программа растянется до 2027 года. 76 самолётов должно хватить на два авиаполка.

Базовая версия Су-34 позаимствовала планер истребителя Су-27, однако на него устанавливается двухместная кабина с рядовым расположением кресел. Су-34 способен поражать цели на расстоянии до 950 км, в то время как ракетная или бомбовая нагрузка может достигать 12 тонн, включая ракеты класса «воздух — воздух».

Су-34 также вооружён 30-миллиметровым орудием и может развивать скорость выше звука. Его стоимость составляет около $40 млн, что примерно на уровне цены американского F-15E. Новые самолёты этого типа носят литеру «М»; на их борту есть независимый интерфейс для новой подвески, в котором могут находиться разные сенсоры.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, боевые возможности модернизированного Су-34М увеличатся в два раза. Даже старые Су-34 — это шаг вперёд по сравнению с бомбардировщиками Су-24 с изменяемой геометрией крыла ещё советской разработки. Су-24 не обладает потенциалом для борьбы с истребителями противника, однако в отличие от него Су-34 способен постоять за себя в воздухе.

Кремль отправил Су-34 в Сирию в ноябре 2015 года после того, как турецкий истребитель F-16 сбил российский Су-24, якобы вошедший в воздушное пространство Турции. «Учитывая активную роль, которую российские ВВС сыграли в Сирии, этот опыт, без всяких сомнений, был учтён при модернизации Су-34», — считает сотрудник Американского совета по внешней политике Сэмюэл Бендетт.