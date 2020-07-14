Business Insider: в США разбился уже пятый истребитель ВВС за два месяца

В ходе посадки на авиабазе в штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon — пилоту удалось катапультироваться, пишет Business Insider. По данным издания, это уже пятое крушение американских истребителей за последние два месяца.

В понедельник 13 июля истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon потерпел крушение во время посадки на авиабазе Холломан в Нью-Мексико, сообщает Business Insider. Как отмечает издание, это уже пятый инцидент с американскими истребителями начиная с мая.

По данным руководства базы, единственный пилот, находившийся на борту F-16, успешно катапультировался. Он получил незначительные травмы — сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Военные начали проверку, чтобы определить причины крушения.

Как обращает внимание издание, последние два месяца выдались непростыми для американских ВВС. За этот период в ходе крушений они потеряли двух пилотов и пять самолётов.

Так, 15 мая на базе Эглин во Флориде разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Затем, через несколько дней, там же потерпел крушение ещё один самолёт пятого поколения F-35 Lightning II. В обоих случаях инциденты произошли во время учебных полётов, пилоты успели катапультироваться.

В середине июня в ходе манёвров в Великобритании разбился F-15 Eagle, приписанный к авиабазе Лейкенхит. Пилот самолёта, первый лейтенант Кеннет Эллен, погиб. А в конце месяца погиб ещё один первый лейтенант ВВС США Дэвид Шпитц, находившийся за штурвалом F-16 Fighting Falcon, разбившегося на базе Шоу в штате Южная Каролина.

Business Insider подчёркивает, что, помимо пяти крушений за последние два месяца, у американских ВВС произошли ещё два инцидента. На базе Хилл в Юте у F-35 Lightning II внезапно отказал механизм выпуска и уборки шасси, а на базе Эт-Таджи в Ираке военно-транспортный самолёт C-130 Hercules выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.