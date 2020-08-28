Теперь начнётся перетягивание каната — Bloomberg об уходе Абэ и его возможных преемниках

Глава правительства Японии Абэ Синдзо — абсолютный рекордсмен по времени пребывания у власти — ушёл в отставку по состоянию здоровья, пишет Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, на долгом пути Абэ было немало и побед, и поражений, однако уже сейчас понятно, что ещё одно настолько стабильное правительство японцы получат не скоро.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил в четверг, что уйдёт в отставку, дабы пройти курс лечения от хронической болезни, сообщает Bloomberg. Как отмечают обозреватели агентства, Абэ пробыл на посту дольше всех остальных глав правительств Японии.

Сам политик уже подтвердил, что у него обострился язвенный колит — хроническое заболевание кишечника, из-за которого он уже покидал пост премьера в 2007 году. Как заявил Абэ, он останется на посту до того момента, когда руководство его Либерально-демократической партии не завершит внутреннее голосование, определив его преемника, а после передачи премьерских полномочий хотел бы остаться в составе парламента, пишет Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, если бы Абэ не ушёл в отставку, он смог бы оставаться на посту до октября следующего года — именно тогда в Японии должны будут пройти следующие всеобщие выборы. «Я не уверен, что смогу удовлетворять доверие народа, пока буду лечиться от своей болезни, и моё здоровье будет слабым», — цитирует его Bloomberg.

По данным агентства, японский фондовый рынок отреагировал на новость об отставке премьера-ветерана падением — индекс Topix упал на 1,6%, а курс йены тем временем укрепился на 0,5% до 106,03 за доллар. В пятницу до того, как было сообщено об отставке, Абэ успел сделать несколько заявлений: он, в частности, объявил в ходе встречи с рабочей группой японского правительства по борьбе с коронавирусом, что его администрация составила новый план по предотвращению распространения COVID-19 до наступления зимы и прихода сезонного гриппа, говорится в материале Bloomberg.

«Это было полной неожиданностью — всё так внезапно случилось, — прокомментировала отставку, общаясь с журналистами, заместитель генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии Инада Томоми. — Я этого не ожидала».

На протяжении своего рекордного срока Абэ смог принести в Японию стабильность — до него стране пришлось перенести сильную текучку в правительстве, в ходе которой друг друга успели сменить шесть премьеров, причём последнему из них было 65 лет, пишут авторы материала. Абэ помог Японии выбраться из порочного круга дефляции, «смог вытерпеть» администрацию Трампа, угрожавшую положить конец единственному военному союзу Токио, и немало сделал для укрепления связей с Китаем — крупнейшим торговым партнёром Японии, отношения с которым на момент прихода Абэ к власти были в крайне плачевном состоянии, перечисляют журналисты.

Наибольшую известность премьеру принесли планы по оживлению слабеющей японской экономики через беспрецедентное смягчение кредитно-денежной политики, которые в конечном счёте окрестили «Абэномикой», продолжают обозреватели Bloomberg. Политика воспринимали как стабильного лидера, который смог консолидировать власть и пережить несколько скандалов, включая события 2017 года, когда всплыла информация о сомнительных сделках по продаже правительственных земель частным школам, связанным с соратниками самого Абэ и его жены Акиэ.

«Кредитно-денежная и финансовая политика пока останется прежней, но настрой испортится, как это случилось и в прошлый раз, — прокомментировал отставку Абэ в интервью Bloomberg трейдер токийской Monex Inc. Сома Цутому. — Новой стабильной администрации Японии придётся дожидаться ещё долго. Располагая крепким правительством, Япония смогла провести различные реформы, а политическая качка может поставить под угрозу положение страны на международной арене».

По данным Bloomberg, среди главных претендентов на позицию преемника Абэ, которого определят по результатам голосования в Либерально-демократической партии, называют генерального секретаря кабинета министров Японии Сугу Ёсихидэ, министра финансов Асо Таро, а также бывшего министра обороны Исибу Сигэру, которого поддерживает большинство избирателей. Исиба выступал за экономический курс, который, по мнению многих, является «ещё более популистским», чем курс Абэ, а в апреле заявил в одном из интервью, что владельцы акций и собственники компаний сосредоточили в своих руках чрезмерное богатство, отмечается в материале агентства.

«Теперь начнётся перетягивание каната, — заявил в беседе с корреспондентом Bloomberg профессор политологии Университета Нихон Иваи Томоаки. — Имя Суги точно будут называть. Но пока они будут проводить выборы лидера внутри партии, им придётся думать и о всеобщих выборах, а значит преимущество будет на стороне таких людей, как Исиба».

Как подчёркивают обозреватели Bloomberg, Абэ в последнее время работал не покладая рук и возможности отдохнуть у него почти не было — по Японии продолжает распространяться коронавирус, который уже спровоцировал во втором квартале самое сильное в истории страны сокращение экономики. Поскольку коронавирусная статистика в последние недели ухудшилась, рейтинг Абэ в начале августа упал до рекордно низкого показателя в 35,4%, а его критики говорили, что он принимает меры слишком поздно и не может удовлетворить нужды японцев.

В этом месяце две крупнейшие оппозиционные партии Японии объявили об объединении, рассчитывая в следующем году бросить серьёзный вызов либерал-демократам, пишет Bloomberg. В результате таких договорённостей может получиться, что у нового блока будет около 150 законодателей в обеих палатах японского парламента против 400 у Либерально-демократической партии.

«Проблема в том, что в плане выборов Абэ теперь будет только мешать, и если ЛДП хочет одержать вверх, ей придётся сменить руководство», — заявил в интервью Bloomberg почётный профессор политологии Университета Чуо Стивен Рид. Впрочем, воспользоваться падением рейтинга Абэ оппозиции пока не удалось: японские избиратели уже давно дают понять, что не видят альтернатив ЛДП, которая на протяжении последних 65 лет оставалась правящей 60, подчёркивают обозреватели агентства.

Абэ — внук бывшего премьера страны Киси Нобусукэ и сын министра иностранных дел — пытался укрепить присутствие Японии на мировой арене, упоминается в материале Bloomberg. Так, он устранил часть ограничений в отношении вооружённых сил, увеличил оборонный бюджет, долгое время продвигал идею о внесении поправок в «пацифистскую» конституцию Японии и, по словам критиков, пытался «обелить милитаристское прошлое» страны.

В 2016 году он первым среди лидеров крупных стран стал предпринимать попытки установить тёплые отношения с Дональдом Трампом после его победы на выборах, играя с новым президентом в гольф и обедая с ним гамбургерами — несмотря на то, что их мнения по целому спектру вопросов от торговли до климатических изменений были очень разными, отмечается в статье. Однако все эти усилия в итоге вышли японскому премьеру боком, когда Вашингтон, пригрозив ввести пошлины на японские автомобили, вынудил его подписать двустороннее торговое соглашение: оппоненты Абэ говорили, что он пошёл в рамках этой сделки на слишком серьёзные уступки в отношении Америки. Сверх того Трамп позднее потребовал от Токио в четыре раза увеличить расходы на содержание американских войск на японской территории, подчёркивают обозреватели Bloomberg.

Несмотря на то, что правительство Абэ критиковало Китай с большой осторожностью, правящая ЛДП в последние месяцы стала обозначать переход на более жёсткий курс в отношении Пекина; в частности, отдельные члены партии пытались не допустить визита в Токио председателя КНР Си Цзиньпина, заявляя, что принимать такого гостя на фоне посягательств Пекина против автономии Гонконга и других его шагов Японии будет не к лицу, пишут авторы. Кроме того, Япония предоставила ряду своих компаний субсидии на условиях вывода производственных мощностей из Китая, напоминают журналисты Bloomberg.

Как отмечается в материале агентства, Абэ также потратил немало сил, пытаясь решить тлеющий уже несколько десятилетий территориальный спор с Россией. «Если спросите меня, каким станет моё наследие, отвечу, что на мой взгляд это решит народ Японии — и история», — говорил про себя сам премьер.