NKS: запрет на отчуждение территорий осложнит переговоры по «северным территориям»

В обновлённой российской Конституции теперь есть статья, в которой вводится запрет на отчуждение территорий. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, похоже, что теперь переговоры с Россией по мирному договору, включая проблему так называемых «северных территорий», станут ещё сложнее.

В России приняли поправки к Конституции, включив статью об отчуждении территорий. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, похоже, что теперь переговоры с Россией по мирному договору, включая проблему «северных территорий», станут ещё сложнее.

Как отмечает издание, референдум по поправкам к Конституции прошёл в России 1 июля, а уже на следующий день на Кунашире, суверенитет на который оспаривает Япония, установили памятник с высеченными на нём словами о запрете на отчуждение территорий. Жители отпраздновали поправки, подразумевая, что острова Японии передаваться не будут.

Данная поправка к Конституции была принята в форме предложения актёра Владимира Машкова, которое одобрил президент Путин. В конечном итоге в соответствии с этой статьёй запрещается призывать или предпринимать действия в отношении отчуждения территорий России за исключением демаркации границ с соседними странами.

Некоторые воспринимают это оптимистично, считая, что благодаря исключению статья не отразится на переговорах с Россией по мирному соглашению. Однако, отмечает издание, Машков чётко назвал три области, которые могут быть отчуждены: анклав Калининград, расположенный между Польшей и Литвой, полуостров Крым и Южные Курилы.

Помимо запрета на отчуждение территорий, в новой Конституции также прописали, что она главенствует над международными соглашениями. Автор материала не сомневается, что Россия займёт ещё более жёсткую позицию в переговорах с Японией. Более того, в российском парламенте обсуждается законопроект о максимальном сроке заключения до десяти лет для нарушителей статьи о запрете на отчуждение территорий.

Как заключает издание, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель переговоров по мирному договору с Японией заключается в поднятии отношений между странами на качественно новый уровень. По её словам, это не имеет никакого отношения к демаркации границ. Даже сам президент Путин ранее предложил отложить территориальную проблему и сначала заключить мирное соглашение. Поэтому если Япония будет настаивать на переговорах по возврату территорий, то речь будет идти о демаркации, по которой также не будет никаких подвижек, или же от неё потребуют заключить мирный договор без учёта территориальной проблемы.