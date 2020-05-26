Политолог: попытка Абэ найти компромисс с Россией по Курилам потерпела крах

Намерение Синдзо Абэ заключить компромиссную территориальную сделку с Россией, в рамках которой Японии перешли бы два из четырёх спорных островов Южных Курил, стала полным провалом, пишет политолог Джеймс Браун в своей статье для Nikkei Asian Review. Браун отмечает, что Россия не намерена отдавать ни пяди спорных территорий, поскольку Япония не является военной угрозой и уже связана с Россией экономическими связями: кроме того, Москве выгодно сохранять территориальный спор, подталкивая Токио к уступкам в свой адрес.

«Новый подход» японского премьера Синдзо Абэ к отношениям с Россией стал полным провалом, пишет профессор политологии университета Темпл Джеймс Браун в своей статье для Nikkei Asian Review. По мнению Брауна, стратегия Абэ показала, что никакое сближение с Москвой не приведёт к возвращению Японии какого-либо из островов Южных Курил, которые Япония считает своими «северными территориями».

19 мая в Японии была опубликована новая стратегия внешней политики, в рамках которой позиция Токио в территориальном споре с Россией значительно ужесточилась, пишет Браун. В отличие от прошлогодней версии, в новой стратегии «северные территории» обозначены как «суверенные острова страны». Кроме того, в документе утверждается, что статус всех четырёх южнокурильских островов должен быть определён до подписания мирного договора между Японией и Россией.

Как отмечает Браун, возвращение более жёсткой позиции означает признание поражения стратегии Синдзо Абэ, направленной на заключение сделки по получению двух спорных островов. Намерения японского премьера были очевидны, пишет автор: в ноябре 2018 года Япония и Россия заключили соглашение об инициации мирных переговоров на основе совместной декларации 1956 года, обещавшей передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

Чтобы склонить Владимира Путина к заключению сделки, Абэ 11 раз посещал Россию в период с 2013-го по 2019 год, а также предложил целый ряд бонусов, в число которых входили программа экономического сотрудничества из 8 пунктов и обещание не допускать американских военных на переданные острова. Кроме того, Япония не стала активно принимать участие в изоляции России после аннексии Крыма* в 2014 году и была единственной страной из G7, не осуществившей высылку российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Несмотря на всё это, Россия не пошла навстречу, а, напротив, стала ужесточать свою позицию, пишет Браун. В ходе своего визита в Осаку в июне 2019 года Путин отказался следовать договорённостям по переговорам на основе декларации 1956 года. Более того, в России была предложена поправка к Конституции о недопустимости отчуждения российских территорий. В дополнение ко всему Россия передвинула официальное окончание Второй мировой войны со 2-го на 3 сентября, что также воспринимается как недружелюбный жест, отмечает автор, поскольку СССР 3 сентября отмечал победу над Японией.

По мнению Брауна, неспособность Абэ достичь прогресса в территориальном споре доказывает, что японские политики, надеющиеся на то, что территориальная сделка с Россией будет возможна, только если Токио продемонстрирует стремление к компромиссу, неправы.

Как пишет автор, правда состоит в том, что Россия не намерена отдавать ни пяди спорных территорий. Япония не представляет из себя военной угрозы и уже имеет экономические связи с Москвой. Кроме того, передача территорий возмутила бы российское общество, считающее, что Курильские острова принадлежат России по праву.

Браун также отмечает, что сохранение территориального спора является полезным дипломатическим рычагом для Москвы: периодически подогревая надежды Японии и вступая в переговоры, Россия может удерживать Токио от недружелюбных шагов и подталкивать к уступкам.

Резюмируя, Браун пишет, что следующий японский премьер должен научиться на ошибках Абэ. По мнению автора, Японии необходимо соблюдать верность принципу своего суверенитета над всеми четырьмя спорными островами и избегать погони за маловероятными компромиссами.