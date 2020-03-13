Viewpoint: Японии пора осознать военно-стратегическую ценность Курил для России

В Японии постоянно говорят о переговорах по Курильским островам, но при этом мало задумываются о той военной ценности, которую эти территории представляют для России. В итоге японские дискуссии по «северным территориям» становятся однобокими, поскольку не учитывают этот военный аспект, отмечает Viewpoint. Если объективно проанализировать значение этих земель для Москвы, станет понятно, что шансы на возвращение их Японии крайне малы, говорится в статье.