Toyo Keizai: японский дипломат предлагает вернуть Курилы «в рамках Конституции»

Есть целых два способа урегулировать спор Японии и России вокруг Курил так, чтобы «передача Хабомаи и Шикотана не противоречила российской Конституции», уверен японский писатель и бывший дипломат Масару Сато. Но если учитывать реакцию россиян, то вариант «передачи Японии двух островов на основе демаркации границ представляется более реальным», поскольку в этом случае «встречный ветер будет не таким сильным», пишет Сато в статье для Toyo Keizai.

Президент Владимир Путин поддержал предложение включить в проект Конституции России «запрет на отчуждение территорий», сделанное рабочей группой из видных российских деятелей. И если эти поправки будут окончательно утверждены, это осложнит урегулирование такого насущного вопроса российско-японских отношений, как спор вокруг принадлежности Курильских островов, пишет писатель и бывший дипломат Масару Сато в статье для Toyo Keizai.



Однако в любом случае вопрос толкования российской Конституции — это внутренняя проблема России, поэтому Японии не следует давать официальных комментариев, чтобы это не сочли за неуместное вмешательство во внутреннюю политику, рекомендует он. Токио достаточно будет продолжать требовать, чтобы Россия «вернула острова Хабомаи и Шикотан на основе Советско-японской декларации», и для этого останутся возможности даже после внесения изменений в Конституцию, подчёркивает автор.



По мнению ряда японских аналитиков и журналистов, проблема «северных территорий», как этот спор традиционно называют в Японии, может осложниться, если после обсуждения в парламенте различные поправки в Конституцию, включая «запрет на отчуждение», будут одобрены во время референдума в апреле. Но это неправильный подход, отмечает Сато. Дело в том, что в соответствии с действующей Конституцией России, принятой в 1993 году, президент страны «принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостности» — и это уже подразумевает запрет на отчуждение территорий, подчёркивается в статье.



Следовательно, даже если в Конституцию России будет внесено отдельное дополнение о «запрете на отчуждение территорий», ничего кардинально не изменится, и это никак не отразится на переговорах по «северным территориям», поясняет автор: «Так или иначе, японские журналисты, пишущие о России, не изучили внимательно российскую Конституцию, поэтому они превращают в предмет спора то, что таковым не является».



Он напоминает, что в ходе встречи в Сингапуре осенью 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин «достигли соглашения ускорить переговоры по мирному договору» на основе Советско-японской декларации 1956 года, в которой зафиксировано, что после подписания мирного соглашения СССР передаст Японии острова Хабомаи и Шикотан. «Россия — это преемник СССР, поэтому на ней лежит ответственность выполнения международных прав и обязанностей Советского Союза», — подчёркивается в статье.



А основной принцип международного права предполагает, что договоры должны соблюдаться, пишет Сато. «Поэтому, если мирный договор будет подписан, Хабомаи и Шикотан отойдут Японии», — уверен автор. Некоторые эксперты также отмечают, что слово «передача» не включает «суверенитет». Однако это «необоснованная логика», полагает Сато: «Учитывая детали переговоров по Совместной декларации, очевидно, что понятие «передача» включает суверенитет. Я думаю, правительству Японии следует раскрыть соответствующие дипломатические документы, чтобы углубить понимание японского народа».



Россия утверждает, что по Ялтинскому соглашению, подписанному 11 февраля 1945 года, Курилы стали советскими на основе международного права, напоминает дипломат. В этом соглашении прописано, что Курилы передаются от Японии СССР. «Если Россия заявит, что передача не подразумевает переход суверенитета, это будет означать, что суверенитет на Курилы не перешёл от Японии России. Кремль окажется в затруднительном положении», — предупреждает Сато.



По его мнению, на данный момент существует сразу два способа «урегулировать эту проблему так, чтобы передача Хабомаи и Шикотана не противоречила российской Конституции». Первый способ — это подтвердить, что в Ялтинском соглашении от февраля 1945 года «была зафиксирована передача японских островов СССР», но при этом Курилы, от которых отказалась Япония, в соответствии с Сан-Францисским мирным договором, не включают Хабомаи и Шикотан. «Передача Россией Японии островов Хабомаи и Шикотан — это не отчуждение территорий, а результат демаркации границ, поэтому это не будет противоречить Конституции России», — пишет автор.



Второй способ основывается на том, что поскольку Советско-японская декларация — это международное соглашение, «подписанное задолго до утверждения российской Конституции», то на неё не должны распространяться положения Основного закона России, поясняет Сато. Он уверен, что оба этих способа «позволяют вернуть Японии два острова: Шикотан и Хабомаи». Но если учитывать реакцию общественного мнения в России, то первый вариант «передачи Японии двух островов на основе демаркации границ», по его мнению, представляется более реальным: «Встречный ветер, с которым придётся в этом случае столкнуться президенту Путину, будет не таким сильным».



Так или иначе, вопрос толкования российской Конституции — это внутренняя проблема России, поэтому Японии не следует давать каких-то официальных комментариев, чтобы это не выглядело как неуместное вмешательство во внутреннюю политику соседней страны, подчёркивает автор. «Японии достаточно требовать, чтобы Россия вернула Хабомаи и Шикотан на основе Советско-японской декларации», — говорится в статье. Тем временем японская администрация последовательно продолжает проводить подготовку территориальных переговоров, и есть предчувствие, что уже в ближайшее время «Россия и Япония начнут переговоры по мирному договору», заключает Сато.