Mainichi: спор по Курилам можно было бы решить ещё с Горбачёвым, но СССР распался

В конце 80-х годов СССР в лице Михаила Горбачёва впервые признал существование территориальных противоречий с Японией из-за Южных Курил и необходимость решить этот вопрос, сообщает Mainichi Shimbun, ссылаясь на рассекреченные документы. По мнению аналитиков, это говорит о том, что стороны могли бы найти компромисс раньше, но прогрессу помешал распад Советского Союза.

Как стало известно из рассекреченных в среду 25 декабря дипломатических документов, в 1988 году бывший советский лидер Михаил Горбачёв признал необходимость урегулирования территориальных противоречий между Москвой и Токио из-за Южных Курил, сообщает Mainichi Shimbun.

Согласно данным, ранее проходившим под кодом «совершенно секретно», во время своего визита в Москву 22 июля 1988 года на тот момент глава МИД Японии Ясухиро Накасонэ «вытянул ответ» у Горбачёва. Японский дипломат назвал «советское вторжение» на острова, произошедшее вскоре после капитуляции Токио во Второй мировой войне, «ошибкой Сталина» и заявил, что вопрос нужно решать на основе совместной декларации 1956 года, которая также может помочь проложить путь к официальному миру. По условиям этого документа, после подписания мирного соглашения СССР должен был вернуть Японии два из четырёх островов.

В ответ на заявления Накасонэ Горбачёв, занимавший на тот момент пост генсекретаря ЦК КПСС, отметил, что это Япония не хотела принимать условия декларации и вместо двух островов настаивала на возвращении всех четырёх. Также в качестве одного из пунктов, препятствующих урегулированию вопроса, советский лидер напомнил о договоре 1960 года «О взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией», согласно которому американские войска получили право на долгосрочное базирование на японской территории.

«Нужно как-то что-то думать», — заключил Горбачёв и упомянул о возможном визите в Токио для урегулирования территориальных противоречий. Как подчёркивает Mainichi Shimbun, до этого момента Советский Союз утверждал, что никакого территориального спора между странами нет и подчёркивал, что Южные Курилы оказались под контролем Москвы законным путём.

По словам бывшего дипломата Кадзухико Того, сопровождавшего Накасонэ в ту поездку в Москву, эта беседа положила начало будущим переговорам. «Господин Горбачёв не отмахнулся от вопроса сразу, и представители обеих сторон смогли провести конструктивный диалог. Он открыл окно возможности для дальнейших переговоров», — рассказывает сейчас Того.

Впоследствии Горбачёв даже съездил в Японию в апреле 1991 года и там подписал совместное заявление с премьер-министром Тосики Кайфу, в котором стороны признали необходимость урегулирования территориального вопроса. Однако, как объясняет профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи, к тому моменту Советский Союз уже близился к своему распаду, что свело на нет все шансы к нахождению компромисса с Японией.

«Если бы Накасонэ проявил инициативу чуть раньше, возможно, территориальный вопрос был бы уже решён», — комментирует Симотомаи. Занявший впоследствии пост премьер-министра Японии Накасонэ, который в своё время считался «непримиримым консерватором» и другом президента США Рональда Рейгана, умер в ноябре 2019 года в возрасте 101 года. И сегодня территориальные разногласия остаются большим камнем преткновения на пути подписания мирного соглашения между Россией и Японией спустя 70 лет после окончания Второй мировой.