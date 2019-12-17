Japan Times: во время визита в Москву глава МИД Японии рассчитывает возобновить переговоры по Курилам

Во время своего пятидневного визита в Россию глава МИД Японии Тосимицу Мотэги собирается возобновить «застопорившиеся» переговоры по Южным Курилам, пишет Japan Times. Дипломат надеется, что достижению прогресса по территориальному вопросу будет способствовать ускоренное развитие совместных экономических проектов на островах.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги собрался возобновить переговоры с Россией по территориальному вопросу, сообщает Japan Times. Главе японского МИД предстоит пятидневный визит в Москву, во время которого дипломат надеется сдвинуть с места «застопорившийся» диалог.

Как отмечает издание, Мотэги впервые приезжает в Россию как министр иностранных дел Японии. В четверг 19 декабря ему предстоит встретиться с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Ранее министры уже беседовали дважды на полях международных саммитов.

Помимо обсуждения темы суверенитета над Южными Курилами, которые Токио считает своими, и вопроса о заключении официального мира, которому препятствуют территориальные разногласия, Мотэги также собирается организовать встречу между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и российским лидером Владимиром Путиным. Последний раз главы двух стран встречались в сентябре и должны были увидеться на саммите АТЭС в Чили, однако он был отменён из-за антиправительственных протестов в принимающем государстве.

В переговорах по Курилам Мотэги собирается добиться прогресса по территориальному вопросу с помощью стремительного развития совместных экономических проектов на островах. Прошедшей осенью уже состоялся пробный тур на Южные Курилы для японцев, и Мотэги надеется, что к весне следующего года эта практика уже станет постоянной.