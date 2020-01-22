Mainichi Shimbun: Россия охладела к идее возврата островов — тем важнее продолжать переговоры

В России серьёзно снизились ожидания по поводу развития отношений с Японией, поэтому в этом году не стоит ждать прогресса в переговорах по мирному договору и урегулировании территориальной проблемы. Однако, как пишет Mainichi Shimbun, Японии нельзя отказываться от взаимоотношений с Россией для того, чтобы не закрыть окно возможности возврата двух островов.

Похоже, что и в этом году, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны, переговоры по мирному договору между Россией и Японией проще не станут. Как пишет Mainichi Shimbun, в России серьёзно снизились ожидания по поводу развития отношений с Японией, поэтому стало меньше шансов и для урегулирования территориальной проблемы. Однако, как уверен автор статьи, от взаимоотношений с Россией нельзя отказываться.

Как отмечает автор материала, он считал, что у территориальной проблемы есть только одно решение: возврат Японии двух островов, однако нынешняя Россия не готова даже к такому компромиссу. На фоне падения рейтинга власти Владимир Путин стал полагаться на консерваторов, и к компромиссу с Японией он начал относиться пассивно. В 2016 году большинство российской элиты перестало считать Японию американским вассалом, однако сегодня внимание к автономности японской дипломатии серьёзно снизилось.

«Поднятие новой проблемы, касающейся Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, — это проявление недоверия к самостоятельности Японии», — говорит политолог Фёдор Лукьянов.

Однако, как заключает автор материала, не в интересах Японии перерезать тонкую нить, связывающую её с Россией, на фоне отсутствия оснований в международном праве для демаркации российско-японских границ.

«Чтобы убедить Кремль в том, что союз с США не представляет угрозы для России, скорее всего потребуется ещё большая дипломатическая автономность. Для того чтобы не закрыть окно возможности возврата двух островов, необходимо продолжить взаимодействовать с Россией и не отказываться от усилий по заключению мирного соглашения», — подводит итог автор статьи.