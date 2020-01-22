Mainichi Shimbun: Россия охладела к идее возврата островов — тем важнее продолжать переговоры
Похоже, что и в этом году, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны, переговоры по мирному договору между Россией и Японией проще не станут. Как пишет Mainichi Shimbun, в России серьёзно снизились ожидания по поводу развития отношений с Японией, поэтому стало меньше шансов и для урегулирования территориальной проблемы. Однако, как уверен автор статьи, от взаимоотношений с Россией нельзя отказываться.
Как отмечает автор материала, он считал, что у территориальной проблемы есть только одно решение: возврат Японии двух островов, однако нынешняя Россия не готова даже к такому компромиссу. На фоне падения рейтинга власти Владимир Путин стал полагаться на консерваторов, и к компромиссу с Японией он начал относиться пассивно. В 2016 году большинство российской элиты перестало считать Японию американским вассалом, однако сегодня внимание к автономности японской дипломатии серьёзно снизилось.
Ссылки по теме
-
Mainichi: спор по Курилам можно было бы решить ещё с Горбачёвым, но СССР распался
-
Sankei: Россия задержала японских рыбаков — пора требовать «северные территории» обратно
-
Japan Times: во время визита в Москву глава МИД Японии рассчитывает возобновить переговоры по Курилам
-
Hokkaido Shimbun: Курильские острова станут доступны японцам в виртуальной реальности