WP: Трамп упустил шанс создать коалицию против Китая

Мировая обстановка сложилась так, что в последнее время многие страны были недовольны деятельностью Китая. Администрация Трампа могла бы сплотить их вокруг себя и тем самым помешать усилению влияния Пекина, пишет The Washington Post. Однако Трамп, наоборот, лишь ещё больше оттолкнул от себя союзников.

В этом году Си Цзиньпин предоставил Соединённым Штатам «золотую возможность» собрать страны в поход против «хай-тек тоталитаризма, безжалостного меркантилизма и агрессии в отношении иностранных критиков» — всё это приписывают Китаю. В результате можно было нанести мощный удар по глобальным амбициям Китая и ослабить режим Си, пишет обозреватель The Washington Post. Однако Дональд Трамп этой возможностью не воспользовался.

Началось всё с того, что коронавирус пришёл из Китая. Азиатские державы были встревожены и усилением воинственности Пекина в Южно-Китайском море. Европейские — агрессивной дипломатией китайских послов.

Трамп, со своей стороны, предпринимает некоторые действия против Китая: например, закрывая консульство в Хьюстоне. Однако международной поддержкой заручиться он пока не смог.

Связано это, прежде всего, с самой риторикой госсекретаря Майка Помпео. Вместо того чтобы обличать деяния самого Си, он продолжает говорить о недостатках китайского режима в целом, который стремится к мировому доминированию — равно как и сам Запад. Все заявления американской администрации пронизаны духом холодной войны. Си, по их словам, воспринимает себя наследником Иосифа Сталина.

Однако Сталин, пишет автор статьи, использовал геноцид для создания социалистической экономики. Си же управляет одной из наиболее динамичных капиталистических экономик. Это авторитарный правитель, националист, но мало кто из китайских экспертов относит его к идеологам коммунизма.

Тем не менее члены администрации Трампа настаивают, что коммунизм остаётся одной из ключевых характеристик для Китая. Майк Помпео называет большой ошибкой Запада тот факт, что он наладил отношения с Китаем. Но хотя многие эксперты и согласны, что режим Си несёт в себе опасность, мало кто сожалеет об участии Китая в мировой экономике.

Этот тезис нужен для привлечения голосов избирателей-республиканцев, а не аудитории в Европе или ключевых азиатских странах, некоторые из которых и сами считаются коммунистическими. Поэтому как Германия, так и Япония и Индия постарались держать дистанцию от Штатов, их заявлений и их действий. Тем более Вашингтон сам угрожает союзникам выводом американских войск с их территории и тарифной войной.

Так что если в результате выборов победит Джо Байден, первым внешнеполитическим решением новой администрации будет перезагрузка отношений с Китаем. Только придётся не столько восстанавливать отношения с Пекином, сколько создавать против него союзы, которые Трамп саботировал, пишет The Washington Post.