Опасная проблема — National Interest о холодной войне между США и Китаем
«Стоят ли Соединённые Штаты на пороге новой, опасной холодной войны с Китаем?» — задаётся вопросом обозреватель National Interest и военный эксперт Крис Осборн.
Как многие знают, напряжённость между двумя странами достигла рекордно высокого уровня. А пандемия коронавируса и усиление наблюдения и учений со стороны обеих стран в Южно-Китайском море только способствовали нарастанию трений, замечает специалист. Ещё одна потенциальная «точка возгорания» — манёвры и позиция США и Китая в отношении Тайваня.
Как напоминает автор, всё это происходит на фоне стремительной военной модернизации Китая, наращивания сил и активизации усилий по укреплению международного военного и экономического влияния Пекина. Так, Китай является ведущим мировым производителем солнечных панелей и ветряных турбин, а также многих видов электроники. Китай производит айфоны, используемые американскими покупателями, и является мировым лидером в производстве высокотехнологичных электронных деталей, таких как микросхемы, компьютерные чипы и другие компоненты.
Говоря о возможной динамике современной холодной войны между Вашингтоном и Пекином и её влиянии на обе страны, Осборн ссылается на эссе, опубликованное недавно в газете The News Times, согласно которому война между США и Китаем охватит разнообразные сферы.
Например, эссе указывает на огромную экономическую взаимозависимость между двумя странами, поскольку Китай производит огромное количество продукции для экспорта и продажи в Соединённые Штаты. Китай, в свою очередь, полагается на американские закупки своей продукции, а американские компании пользуются более низкими затратами на рабочую силу, которые стали возможны, благодаря Китаю.
В конечном счёте всё это сводится к тому, что если коммерческие отношения станут слишком натянутыми или будут разорваны, последствия разделения экономической взаимозависимости будут довольно серьёзными, отмечает автор.
При этом между двумя странами возникла огромная конкуренция и напряжённость в сфере военных технологий, в частности, в области разработок сверхзвукового оружия, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Китай управляет миллионной армией и работает над созданием беспилотных летательных аппаратов, истребителей, бронетехники и других платформ, всего на несколько лет отставая от американских технологий. Кроме того, многие китайские разработки близки к американским аналогам или полностью их копируют в результате подражания или прямой кражи технологий, напоминает специалист.
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