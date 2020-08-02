Обозреватель WSJ увидел в противостоянии США и Китая новую холодную войну

Один из ведущих американских экспертов по Китаю Дэвид Шамбо в своей статье для The Wall Street Journal призвал признать, что недавние санкции, введённые Вашингтоном и Пекином друг против друга, а также враждебные заявления свидетельствуют о начале новой холодной войны. При этом Шамбо отметил, что для снижения напряжённости в стремительно ухудшающихся отношениях сторонам стоит обратиться к опыту первого подобного противостояния.

В понедельник над зданием генконсульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг. В Министерстве иностранных дел Китая прекращение работы американского консульства назвали «законным и необходимым ответом» на закрытие китайского консульства в Хьюстоне, пишет один из ведущих американских экспертов по Китаю Дэвид Шамбо в своей статье для The Wall Street Journal.

При этом закрытие консульств стало лишь последним из целого ряда шагов, предпринимаемых правительствами стран на фоне стремительного ухудшения отношений. Как отмечает Шамбо, за последние несколько недель «геополитический раскол заметно усугубился».

Так, США внесли в чёрный список ряд китайских чиновников, которым теперь запрещён въезд в страну, а также 11 китайских компаний за нарушения прав человека в отношении этнического меньшинства уйгуров. Китай ввёл ответные санкции, а позже расширил их против американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком сделки на продажу военного оборудования Тайваню. В США участились аресты китайских граждан за предполагаемый шпионаж, кражу интеллектуальной собственности и визовое мошенничество.

«Отголоски новой холодной войны» также можно услышать в недавних выступлениях представителей администрации президента США Дональда Трампа — генерального прокурора Уильяма Барра, советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, директора ФБР Кристофера Рэя и госсекретаря Майка Помпео — которые резко осуждают Коммунистическую партию Китая. В ответ министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что США лишились «разума, нравственности и доверия».

Как отмечает Шамбо, «настало время признать очевидное»: США и Китай вступили в новую холодную войну. Несмотря на то что можно спорить о том, когда именно она началась, но признаки появились задолго до того, как сотрудники двух консульств покинули рабочие места.

Как и в советско-американском противостоянии, и Вашингтон, и Пекин рассматривают друг друга как стратегических противников, пытаются подорвать политические системы друг друга, участвуют в глобальной конкуренции, соперничая в многих регионах, прежде всего в Азии. Высокопоставленные чиновники с обеих сторон смотрят на другую с «глубоким подозрением» и оба правительства собирают разведывательные данные против другой стороны.

При этом напряжённость не ограничивается лишь действиями правительств. Всё большую враждебность друг к другу проявляют СМИ и социальные сети двух стран. Кроме того, жёстким ограничениям подвержены торговля и инвестиции и продолжают сокращаться академические обмены.

Шамбо призывает обе стороны искать способы решить конфликт. В настоящий момент перед соперниками стоит важнейший вопрос, как в столь непростых условиях справиться с нарастающей напряжённостью. Эксперт полагает, что, несмотря на то что Китай значительнее могущественнее, чем когда-то был СССР, странам стоит обратить внимание на опыт первой холодной войны, в частности на стабилизирующие механизмы, призванные сдерживать провокации с обеих сторон.

Кроме того, полезным могло бы оказаться заключение США и Китаем, являющимися ядерными державами, двустороннего соглашения по контролю над стратегическими вооружениями. Особое внимание стоит обратить на создание механизмов связи между двумя военными ведомствами и органами национальной безопасности. Снижению напряжённости также мог бы содействовать культурный обмен между Вашингтоном и Пекином.

Как пишет Шамбо в статье для The Wall Street Journal, США и Китай будут продолжать конкурировать между собой, и их соперничество будет только усиливаться с течением времени. В связи с этим эксперт призывает признать начало новой холодной войны и работать над её сдерживанием.