Помощник главы Пентагона: противостояние с Пекином будет для США марафоном, а не спринтом

Международное сообщество «не может сидеть сложа руки», глядя, как Китай нарушает устоявшиеся нормы, преследуя собственные цели, считает исполняющий обязанности помощника министра обороны США по делам безопасности Индо-Тихоокеанской области Дэвид Хэлви. По его мнению, борьба с Пекином за лидерство может затянуться, поэтому Америке понадобятся «партнёры-единомышленники».

Чтобы состязаться с Пекином в «марафонском забеге», победитель которого возглавит международный порядок, Вашингтону нужны долгосрочные стратегии и «партнёры-единомышленники», считает исполняющий обязанности помощника министра обороны США по делам безопасности Индо-Тихоокеанской области Дэвид Хэлви.

В эксклюзивной статье для South China Morning Post служащий американского оборонного ведомства подчёркивает, что гонка за лидерство в мире будет именно «марафоном», а не «спринтом».

Как напоминает издание, за последние годы соперничество между США и Китаем существенно усилилось, начиная от торговой войны и вплоть до противоречий в сфере безопасности из-за Южно-Китайского моря, Тайваня и Гонконга. Как отметил глава МИД КНР Ван И, Америка толкает страны к «новой холодной войне».

По словам Хэлви, хотя «подъём Китая не означает, что конфликт неизбежен, да и соперничество не всегда ведёт к конфликту», международное сообщество «не может сидеть сложа руки, пока авторитарные лидеры КНР продолжают обходить, игнорировать или переписывать» существующие правила ради собственной выгоды. Именно поэтому уже сейчас «партнёры-единомышленники» должны начать действовать, чтобы «вместе сохранить мир и процветание на будущие десятилетия».

Помощник главы Пентагона считает, что «навязанный» Пекином Гонконгу закон о национальной безопасности стал последним примером того, как Китай идёт против устоявшихся правил и норм, преследуя свои внутри- и внешнеполитические цели. Поэтому, по мнению Хэлви, США должны и дальше концентрироваться на «сдерживании агрессии» Китая с помощью сохранения боеготовности, разработки новых стратегий, инвестиций в технологические преимущества, в том числе в таких сферах, как космос и киберпространство. Также необходимо защищать собственные системы коммуникации и инфраструктуру, экономические, политические и социальные институты от «пагубного влияния» КНР.

Как подчёркивает Хэлви, Америка должна пытаться находить новых партнёров, которые поддержали бы её в противостоянии с Китаем, а союзникам Вашингтона следует более активно способствовать защите «общих интересов».

Эксперт по международным отношениям Академии социальных наук КНР Лю Вэйдун тоже уверен, что администрация Дональда Трампа сейчас будет пытаться заручиться поддержкой своих союзников и найти новых партнёров, желающих сдерживать Поднебесную. «На данный момент напряжённость между Китаем и США сдвинулась в сторону холодной войны, что говорит об идеологическом противостоянии. Америку критикуют за то, что она слишком полагается на себя и не сотрудничает со своими союзниками. Теперь она использует каждую возможность, чтобы разжечь антикитайские настроения», — прокомментировал аналитик.