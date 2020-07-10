FP: НАТО так зациклилось на России, что упустило из вида «китайскую угрозу»

В то время как НАТО исторически всегда уделяло основное внимание сдерживанию России, Китай неуклонно наращивал влияние в Европе, что делает его весьма опасным для альянса, пишет Foreign Policy. По мнению журнала, блоку необходимо разработать новую общую стратегию отношений с Пекином, которая будет основываться на парировании гибридных угроз, разоблачении китайской риторики, а также сотрудничестве с ЕС, которое позволит принимать законы, необходимые для того, чтобы держать в узде амбиции Пекина.

На протяжении всего последнего десятилетия китайские компании вкладывали миллиарды долларов в критическую инфраструктуру в Европе, чем увеличивали политическое влияние Пекина на континенте. Учитывая, что китайские фирмы зачастую тесно связаны с государством, то тот факт, что они инвестируют в важные порты, трубопроводы и телекоммуникационные сети, должен вызывать серьёзную тревогу, пишет Foreign Policy.

Однако НАТО, которое беспокоится в основном из-за России, а не из-за Китая, как правило, на этот счёт ничего не говорит. Но ситуация начинает меняться. Не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс дать отпор «запугиванию и деспотизму Пекина», указав на то, что рост могущества Китая меняет весь мировой баланс сил. «НАТО, очевидно, уже не может игнорировать эту угрозу. Если альянс хочет оставаться конкурентоспособным, ему следует разработать новую стратегию по отношению к Пекину», — полагает журнал.

Во-первых, странам НАТО необходимо совместно оценить гибридные угрозы, исходящие от Китая, которые выражаются в смеси дипломатических, экономических, информационных и военных действий, направленных на то, чтобы исподволь расшатать демократические государства, избегая при этом непосредственного столкновения. Хотя китайские военные в основном действуют в Индо-Тихоокеанском регионе — вдали от границ НАТО — Пекин орудует на заднем дворе альянса с помощью гибридных методов.

Среди них — кибершпионаж, кража интеллектуальной собственности, проникновение на критически важные объекты, манипулирование долгами и дезинформация. Хотя и может показаться, что НАТО не занимается подобными угрозами, для него они все представляют серьёзную опасность. Это, в частности, касается желания Китая вложиться в развитие литовского порта в Клайпеде.

На первый взгляд это не выглядит серьёзной проблемой. Однако с помощью подобных инвестиций Китай может получить определённый контроль над инфраструктурой, что скажется на способности НАТО перебрасывать через порт свои силы. В результате под угрозой оказывается потенциал альянса по защите Прибалтики в случае возникновения кризиса в отношениях с Россией. Кроме того, подобные обстоятельства могут заложить основу для сотрудничества между Москвой и Пекина с целью подрыва потенциала НАТО.

Союзникам надо выработать общий подход к этим рискам с помощью обмена информацией и диалога. Вместе с тем, ряд членов НАТО готовы игнорировать угрозу со стороны Пекина либо по причине экономических выгод от хороших отношений с Китаем, либо же из-за того, что они разочаровались в трансатлантических институтах. В этом контексте США предстоит сыграть решающую роль в деле консолидации рядов союзников для противостояния деятельности Китая на гибридном поприще.

Во-вторых, НАТО необходимо сделать акцент на публичной дипломатии. В будущем альянсу предстоит сыграть важную роль в плане парирования официальной риторики Китая. Чтобы отстоять ценности, на которых стоит оборонительный блок — свободу, демократию и верховенство права — НАТО должно уличать Китай как в нарушении этих принципов, так и в его пропагандистских усилиях, призванных замести эти нарушения под ковёр.

Кроме того, блоку следует пойти на сближения со своими ключевыми партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе вроде Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи — странами, которые способны уравновесить китайское влияние в регионе.

В-третьих, альянс должен предпринимать против Пекина определённые контрмеры. В результате гибридных действий Китая граница между юридически допустимым, политически неуместным и откровенно провокационным поведением становится всё менее явной. Подобная ситуация мешает Западу вырабатывать адекватные ответные меры. Однако геостратегическая конкуренция постоянно обостряется, поэтому НАТО нужно взять на вооружение более энергичную стратегию.

Вместо того, чтобы смотреть, как Китай вкладывается в крупные европейские проекты, союзники по НАТО должны принять ряд законов, которые помешают Китаю беспрепятственно получать влияние. Вместо того, чтобы сложа руки сидеть в ожидании новых китайских кибервторжений, члены блока должны проводить совместные, целенаправленные наступательные кибероперации.

В-четвертых, НАТО следует углубить своё сотрудничество как с ЕС, так и с частным сектором. В тех сферах, где НАТО не достаёт полномочий или средств, ЕС и транснациональные компании способны принимать необходимые законы, а также порождать финансовые стимулы, необходимые для противодействия Китаю.

«Коронавирусные манипуляции китайского правительства сделали гибридную деятельность Пекина главной темой трансатлантических споров… НАТО в первую очередь заботится о своих членах. В борьбе с гибридными угрозами со стороны Китая эти страны вносят большой вклад, не исчерпывающийся одной только военной мощью. Они обладают доступом к широкому спектру инструментов — военных, политических, экономических, технологических и информационных, — которые альянс может использовать в качестве общего геополитического преимущества в противостоянии Китаю. НАТО нужна такая стратегия, которая позволит пользоваться этими инструментами сообща. Это во многом поможет НАТО в решении китайской проблемы», — подытоживает Foreign Policy.