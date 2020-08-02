Обозреватель FP: Трамп полностью уничтожил внешнюю политику США

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NKS: запрет на отчуждение территорий осложнит переговоры по «северным территориям» Nihon Keizai Shimbun
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Два человека пострадали в результате наезда машины на пешеходов в Москве
В результате наезда автомобиля на пешеходов в Москве пострадали два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
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Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 2,7 млн
В Бразилии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось более чем на 45 тыс. и достигло 2 707 877.
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ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ
В Москве в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты некоторые участки в центре и на северо-востоке города.
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В России потушили 41 лесной пожар за сутки
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 41 лесной пожар в России на площади более чем 9,7 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
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В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём. Как сообщает региональное управление МЧС России, пострадавших в результате ЧП нет.
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Число выздоровевших от коронавируса в Италии превысило 200 тысяч
В Италии за сутки выздоровели 255 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших в стране достигло 200 229.
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«Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года
Двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
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Вильфанд рассказал о погоде в России в воскресенье
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в воскресенье, 2 августа.
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«Лацио» проиграл «Наполи» и занял четвёртое место в Серии А
Римский «Лацио» потерпел поражение от неаполитанского «Наполи» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
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«Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А
Миланский «Интер» одержал победу над бергамской «Аталантой» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
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«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
Римская «Рома» одержала победу над туринским «Ювентусом» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
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Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике гвардии подполковник Владимир Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.
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Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в Серии А
«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Баскетболист «Майами» не встал на колено перед матчем НБА
Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард не встал на одно колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».
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В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 12. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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«Майами» победил «Денвер» в матче НБА, Адебайо и Баттлер набрали по 22 очка
«Майами Хит» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Абхазии сообщили о первых приехавших из России туристах
Замглавы Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов сообщил, что с момента открытия границы в республику въехало «несколько тысяч человек».
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Шлеменко считает, что россияне могут стать чемпионами UFC практически во всех категориях
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал мнение, что стоит ожидать появления в UFC новых чемпионов из России.
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За сутки в мире выявили более 289 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 289 321 и достигло 17 396 943.
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Футболисты «Арсенала» сломали трофей за победу в Кубке Англии по футболу
Игроки лондонского футбольного клуба «Арсенал» во время празднования победы в Кубке Англии по футболу сломали завоёванный трофей.
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Посольство Швейцарии разъяснило порядок въезда для россиян
В посольстве Швейцарии в Москве сообщили, что «прохождение 10-дневного карантина по месту жительства обязательно» для приезжающих в страну россиян.
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Мазепин прокомментировал свою первую победу в «Формуле-2»
Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин прокомментировал свою победу в первой гонке четвёртого этапа «Формулы-2» — Гран-при Великобритании.
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За сутки в Турции выявили 996 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 996 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
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Фигуристка Трусова анонсировала фильм о себе
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала трейлер к документальному фильму о себе.
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В ВОЗ дали прогноз по длительности пандемии коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 будет длиться «ещё долго», передаёт РИА Новости.
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«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче возобновлённого сезона НХЛ
Клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче серии 1/8 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Лондонский «Арсенал» пробился в Лигу Европы УЕФА
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» пробился в основной раунд Лиги Европы УЕФА на сезон-2020/21.
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«Арсенал» победил «Челси» и в 14-й раз выиграл Кубок Англии по футболу
Лондонский «Арсенал» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка Англии по футболу.
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Фёдор Емельяненко рассказал, когда может провести следующий бой
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, когда может состояться его следующий поединок.
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В Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 72 тысячи
В Израиле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 72 163.
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СМИ: Футболист «Аталанты» пропустит четвертьфинал ЛЧ из-за депрессии
Словенский форвард итальянской «Аталанты» Йосип Иличич пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» из-за депрессии.
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В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».
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Квят о квалификации Гран-при Великобритании: мы точно сделали шаг вперёд
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
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Число вылечившихся от коронавируса российских военных превысило 9 тысяч
Более 9 тыс. российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 за всё время эпидемии.
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Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.
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В Карелии начали проверку из-за вспышки COVID-19 в пансионате для пожилых
Прокуратура проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в частном пансионате для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.
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Ян рассказал о вкладе Макгрегора в продвижение ММА
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказал мнение о вкладе экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в продвижение смешанных единоборств.
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Глава МИД Украины оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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СМИ: Испанские власти рекомендовали отменить сентябрьский теннисный турнир в Мадриде
Власти Мадрида рекомендовали не проводить запланированный на сентябрь теннисный турнир из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
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В Греции за сутки выявили 110 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них девять обнаружены при контроле на въезде в страну.
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Бывший генсек РФС назвал странным увольнение Юрана из «Химок»
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказал мнение о ситуации вокруг увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковного клуба «Химки».
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Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Слуцкий: я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сравнении с европейскими чемпионатами.
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Трамп объявил ЧС во Флориде в связи с ураганом « Исаиас»
Американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида в связи с приближением урагана «Исаиас» (Isaias). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Более 110 россиян вернулись вывозным рейсом из Еревана в Москву
Более 110 россиян вернулись в субботу, 1 августа, вывозным рейсом из Еревана в Москву.
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Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своём конфликте с руководством клуба.
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Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.