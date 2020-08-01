CNN: Трамп объявил, что запретит TikTok
Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером заявил о том, что запретит на территории США популярный сервис коротких видео TikTok, передаёт CNN. Кроме того, как пишет сайт канала, господин Трамп отверг идею о том, что возможное приобретение сервиса у владеющей им китайской компании ByteDance американской корпорацией Microsoft поможет устранить опасения по поводу национальной безопасности, существующие насчёт TikTok у Вашингтона.
«Что же касается TikTok, мы его на территории США запретим», — заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту президентского самолёта. По словам американского лидера, такой запрет может быть реализован либо в рамках применения им чрезвычайных экономических полномочий, либо через президентский указ. «Право на это у меня есть», — подчеркнул президент.
По данным CNN, люди, работающие над вопросом TikTok вместе с администрацией Трампа, ранее в пятницу заявили, что президент вот-вот должен подписать указ, обязывающий ByteDance продать американское подразделение сервиса. Этот шаг связан с опасениями американских чиновников по поводу того, что TikTok может представлять риск для национальной безопасности США, говорится в материале канала.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на этой неделе, что правительство США в настоящий момент проводит ревизию TikTok на предмет его роли для нацбезопасности страны и готовит соответствующие рекомендации для президента, передаёт CNN. В свою очередь, как сообщали СМИ, в ByteDance рассматривают возможность внести изменения в свою организационную структуру — в числе прочего, там не исключают и продажу контрольного пакета акций TikTok.
Американская пресса со ссылкой на осведомлённые источники также сообщала, что переговоры о покупке TikTok ведёт корпорация Microsoft, отмечает корреспондент CNN. Господин Трамп, впрочем, идею о том, что такая сделка позволит закрыть вопрос с сервисом, «решительно отверг», подчёркивает журналист.
Критики TikTok утверждают, что данные об американских пользователях, которые собирает сервис, могут в конечном счёте попасть в руки китайского правительства, однако в TikTok заявляют, что информация хранится за пределами Китая, и что сервис намерен сопротивляться Пекину, если он попытается её получить, сообщает CNN.
Эксперты в области кибербезопасности полагают, что угроза TikTok для национальной безопасности носит «по большей части теоретический» характер, и что свидетельств, позволяющих говорить о перехвате личных данных пользователей сервиса китайской разведкой, нет, подчёркивается в материале канала.