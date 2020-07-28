BI: миллионы просмотров и президентский репост — соцсети «прозевали» видео с дезинформацией о коронавирусе

Прежде чем соцсети, включая Facebook и Twitter, спохватились, видео новостного сайта Breitbart с ложными заявлениями о коронавирусе успело набрать миллионы просмотров, а президент Дональд Трамп даже ретвитнул его на своей странице. В ролике некие врачи утверждали, что гидроксихлорохин, который ранее расхваливал американский лидер, всё же лечит COVID-19 и что маски не нужны.

Видео новостного сайта Breitbart о коронавирусе, которое стало приобретать большую популярность в соцсетях и мелькнуло даже на официальных страницах президента США Дональда Трампа и его сына Дональда Трампа — младшего, было признано дезинформацией, сообщает Business Insider.

Однако, как известно, прежде чем платформы успели удалить ролик (в том числе со страницы президента), на одном только Facebook запись успела набрать более 14 млн просмотров. Как объяснил представитель Twitter, «публикации с видео нарушают политику компании относительно распространения дезинформации по COVID-19», поэтому ей пришлось применить соответствующие меры.

По данным Business Insider, в удалённом ролике были записаны комментарии врачей, утверждающих, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин, уже известный многим по заявлениям американского президента, всё-таки лечит коронавирус. Представитель Facebook Энди Стоун объяснил, что компания удалила видео за распространение ложной информации о лечении COVID-19 и теперь рассылает всем отреагировавшим на ролик пользователям оповещение об этом.

Как утверждает журналистка Брэнди Задрожны, группа America's Frontline Doctors («Врачи Америки на передовой»), которая стоит за роликом, была создана лишь 15 июля 2020 года. При этом некоторые её участники — действительно врачи, но другие — нет. Группа провела пресс-конференцию, на которой продвигала ложную и неподтверждённую информацию о коронавирусе, в том числе и о бесполезности масок, в то время как эксперты в сфере здравоохранения призывают их носить. Сайт Breitbart осветил заявления организации в своём репортаже, который и приобрёл популярность в соцсетях.

— Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) July 28, 2020

Брэнди Задрожны: «В Facebook-группах антипрививочников, антимасочников и тех, кто выступает за отмену режима самоизоляции, все с упоением репостят видео Breitbart с врачами, утверждающими, что гидроксихлорохин лечит коронавирус. Оно набрало более 20 млн просмотров на Facebook. И это считая все закрытые группы, через которые оно распространялось».

На данный момент, как отмечает издание, ему не удалось связаться ни с America's Frontline Doctors, ни с Breitbart для комментариев.

Business Insider напоминает, что, по информации Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 4 млн человек, а умерли от болезни более 147 тыс. Удалённое видео — не первый случай того, как ролик с дезинформацией о вирусе приобретает огромную популярность в соцсетях. Так, в мае 26-минутное видео под названием Plandemic тоже набрало миллионы просмотров.

Ранее такие платформы, как Facebook, Youtube и Twitter, договорились работать вместе друг с другом и ведомствами, занимающимися вопросами здравоохранения, чтобы обеспечить людей только правдивой информацией о новой болезни. Однако появление роликов, подобных Breitbart, многим даёт повод для критики.