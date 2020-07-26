Как развалить сверхдержаву за 4 года: Foreign Policy рассказал о вкладе Трампа в закат США

Хотя статус США как единственной сверхдержавы оказался под вопросом ещё до прихода Дональда Трампа к власти, его президентство, и, в частности, его подход к пандемии нанёс Америке удар, от которого ей будет тяжело оправиться, пишет в своей статье для Foreign Policy профессор Гарварда Стивен Уолт. По его мнению, несмотря на то, что Вашингтон и так сам себе нанёс целую череду ран, Трамп обрушил репутацию Америки до рекордно низкого уровня, подтолкнул Иран к ядерной бомбе, провалив как торговую войну с Китаем, так и борьбу с коронавирусом.

На протяжении последних 35 лет пророчества о неизбежном крахе США вряд ли могут похвастаться большой точностью. Некоторые эксперты полагали, что «имперское перенапряжение» может привести к тому, что США повторят судьбу Великобритании — но этот мрачный прогноз пока что не воплотился в жизнь. Другие же аналитики считали, что Америка просто-напросто превратится в «обычную страну» и вступит в «постгегемонный» этап своей истории. Вместе тем, последние оказались весьма удивлены, когда Советский Союз развалился, а США остались единственной сверхдержавой на планете. «Как оказалось, это были идеальные условия для опасной смеси из высокомерия и благодушия», — пишет в своей статье для Foreign Policy профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

К середине 1990-х годов США оказались в господствующем положении, не имеющем аналогов в современной истории. Другие государства блекли в сравнении с их огромной экономической и военной мощью, а также мягкой силой, а многие учёные приводили убедительные аргументы в пользу того, что эра однополярного мира может продлиться столько же или даже дольше, чем эра мира двухполярного.

Но эти оптимисты, как отмечает профессор, не учли одного: целой серии ран, которые США впоследствии нанесут сами себе. Они не учли череды катастрофических промахов, которые при Дональде Трампе стали только ещё хуже. В частности, речь идёт о безобразном подходе Трампа к борьбе с пандемией коронавируса, которая ещё больше ускорит упадок Америки. Даже если американский лидер и потерпит поражение на выборах, а администрация Джо Байдена продемонстрирует образцовый уровень компетентности и прозорливости, последствия правления Трампа США будут аукаться ещё очень долго.

До прихода Трампа в рамках однополярной эры ошибки можно разделить на три основные категории. Первой ошибкой США была стратегия «либеральной гегемонии» по распространению демократии, рыночной экономики и прочих либеральных ценностей, которая, как ожидалось, должна была привести мир к либеральному порядку с США во главе. Подобная амбициозная стратегия спровоцировала недовольство в мире и привела к ненужным и дорогостоящим войнам, которые нанесли сильный удар по ключевым секторам экономики США.

Что же касается второй ошибки, то США урезали финансирование госведомств до предела, пустив их дела на самотёк, что привело к их деградации — что, однако, не помешало обвинить их во всех бедах Америки. Республиканцы настаивали на снижении налогов, не слишком беспокоясь о финансовых последствиях такого решения. Бюджет Налогового управления США сократили настолько, что оно оказалось не в состоянии помешать повальному уклонению от налогов и мошенничеству.

Подобно прусским юнкерам или дореволюционным французским аристократам, богатые американцы — включая Трампа — нашли бесчисленное множество лазеек, позволяющих им не утруждать себя внесением средств в государственный бюджет, не опасаясь при этом, что их могут наказать. Вместо того чтобы создавать мощные и внушающие уважение государственные институты — которые оказали бы неоценимую услугу в условиях пандемии — американцы решили, что им это не нужно.

Имя же третьей ошибки — партийные склоки. Со временем американская политика превратилась в «кровавый спорт», где захват и удержание власти приобрёл большее значение, чем интересы общества. С помощью разжигателей ненависти в СМИ и пропагандистов в Weekly Standard и на канале Fox News теории заговора и клевета заменили собой компромиссы и уважительные дискуссии.

Переделать мир по образу и подобию Америки — это грандиозная задача. Для того чтобы претворить её в жизнь требуется хорошо финансируемое и очень крепкое государство. Чтобы править миром нужна не только сильная армия, но и многочисленный и профессиональный дипломатический корпус; для этого требуется армада аналитиков и экспертов, а также большое количество национальных социальных программ, способных свести на нет негативные последствия экономической глобализации.

Иными словами, стратегия либеральной гегемонии не сочетается со снижением налогов и урезанием бюджетов госинститутов. Сторонники либеральной гегемонии предпочитали не заострять внимание на этой проблеме, полагая, что создать новый либеральный порядок будет не так уж и сложно, так как в исторической перспективе он неизбежен. Результатом же стала, как выразился ещё в 1998 году журналист Фарид Закария, «полая гегемония»: США хотели управлять всем миром, но предпочли на этом деле сэкономить.

Более того, если какая-то отдельная страна надеется задавать тон мировой политики, то лучше бы в ней самой не было никакого внутреннего разлада. Для этого нужен двухпартийный консенсус и безоговорочная общественная поддержка. Стоит ли говорить, что ядовитые партийные склоки (вспомнить только бесконечные слушания в конгрессе насчёт Бенгази) — это антоним национального единства. Кроме того, такой тупик уменьшил притягательность американской демократии в глазах других обществ.

«Хочу расставить все точки над i: я не считаю, что либеральная гегемония выстрелила бы, даже если бы США преследовали эту цель более серьёзно и продуманно. Однако США всё сделали через одно место, поэтому провал стал неизбежен — и обошёлся он ей совсем недёшево», — подчёркивает Уолт.

Эти три ошибки стали главными ингредиентами ядовитого варева, благодаря которому такой «бездарь и самовлюблённый шарлатан» как Трамп добрался до Белого дома. За свой срок он умудрился понизить репутацию Америки до рекордно низкого уровня, провалить торговую войну с Китаем и приблизить время появления у Ирана ядерной бомбы. Его единственное значительное достижение на мировой арене — это отказ Великобритании от использования технологий Huawei в создании сетей 5G — что весьма негусто за почти четыре года президентства. Кроме того, в успехи Трампу можно записать также и то, что он не пустил под откос восстановление экономики, которое досталось ему в наследство от Барака Обамы.

Подход нынешней администрации к борьбе с пандемией привёл к катастрофе, плоды которой можно лицезреть в других статьях, поэтому, по мнению автора, ещё раз повторять эту печальную повесть нет нужды. Вместо этого Уолт хотел бы подробнее остановиться на долгосрочных последствиях коронавируса для США и их положения в мире. «Осторожно, спойлер: картинка не очень приглядная», — предупреждает профессор.

Во-первых, начинает автор, попытка Трампа засунуть голову в песок запятнала и так уже не блестящую репутацию Америки. «Когда страны по всему миру, глядя на американцев со смесью шока и жалости в глазах, но справедливо опасаясь, что они принесут с собой инфекцию, запрещают им въезд на свою территорию, то становится понятно, что что-то пошло не так. Только подумайте: этим летом в Европе примут руандийцев, уругвайцев и алжирцев. Но не американцев», — напоминает автор.

Во-вторых, экономическая депрессия, вызванная пандемией, нанесёт США значительный ущерб. Некоторые рабочие места исчезнут надолго, так как многие предприятия разорились. При этом банкротства и сокращения будут продолжаться до тех пор, пока США не сумеют обуздать вирус. ФРС и конгресс как могут смягчают удар, однако это ведёт к рекордному росту дефицита федерального бюджета.

В-третьих, карантин поспособствовал росту домашнего и семейного насилия. Хронические побои и издевательства нанесут серьёзный удар по психике пострадавших, и чем дольше будет продолжаться пандемия, тем более остро это будет проявляться. В результате в будущем в США будет большее количество психических расстройств, что не преминет сказаться на мощи этой страны.

В-четвёртых, хотя закрытие государственных школ — это необходимый шаг в борьбе с вирусом, он неизбежно скажется на образовательном уровне американцев по сравнению с их зарубежными коллегами. От коронавируса пострадали школы по всему миру, однако больший ущерб понесут те страны, которые не сумели справиться с болезнью вовремя. К сожалению, США принадлежат как раз к их числу.

В-пятых, коронавирус ударит и по высшему образованию. На протяжении десятилетий американские университеты считались лучшими в мире, способствуя научному развитию и росту экономики США. Теперь же они страдают от потери иностранных студентов, которые как приносят им деньги, так и двигают технологический прогресс. Америка уже давно пользуется «притоком мозгов», однако в будущем эффект от новых учёных будет меньше. При этом чем дольше Америка будет отставать в плане борьбе с COVID-19, тем больший урон она понесёт и на образовательном фронте.

И последнее по порядку, но не по значению: пандемия не мешает женщинам рожать детей, но потомством теперь они обзаводятся в атмосфере неопределённости и стресса. Подобные обстоятельства оказывают пагубное воздействие как на развитие плода, так и детство ребёнка, что, в свою очередь в целом может ухудшить его жизнь. «Повторюсь ещё раз: там, где прошёл коронавирус, эти неприятные последствия, без всяких сомнений, затронули всех, однако самый большой ущерб будет там, где вирус не удалось обуздать. И это Америка», — отмечает профессор.

«США по-прежнему обладают рядом важных преимуществ по сравнению с другими крупными державами, включая богатство природных ресурсов, технологически развитую экономику, умеренный (по крайне мере, пока что) климат и крайне выгодное геополитическое положение. Эти качества увеличивают вероятностью успеха в долгосрочной перспективе, но не гарантируют его. США также грозит столкновение с рядом серьёзных соперников — в первую очередь с набирающим силу Китаем — однако последние десятилетия говорят о том, что злейший враг американцев — это они сами. Трамп рушил США не намеренно и не осознанно — торпедировав при этом свои шансы на переизбрание — он просто не мог иначе. Нам же — особенно нашим детям и внукам — предстоит с этим жить», — подытоживает Стивен Уолт.