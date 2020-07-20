Times: Си и Путин ставят на упадок Запада

Всё агрессивнее действуя против Запада, лидеры Китая и России не переоценивают собственные возможности — к активным попыткам изменить миропорядок их толкает не убеждённость в своей силе, а понимание слабости Запада, пишет обозреватель The Times Мэтью Сайед. По мнению журналиста, западные страны действительно движутся к упадку, и первый признак этого — тот факт, что общество прекратило замечать реальные проблемы вроде узаконенной коррупции.

В минувший четверг британские эксперты разоблачили «мессианские» планы канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака, ранее объявившего о многомиллиардных вливаниях в британскую экономику в рамках программы поддержки экономики и системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса: как сообщил эксперт Института бюджетных исследований (IFS) Пол Джонсон, проанализировав планируемые траты, значительная часть этих вливаний оказалась не новыми деньгами, а просто переспределением расходов, пишет обозреватель Times Мэтью Сайед. Как отмечает журналист, поразительнее всего в этой истории не сам пока ещё предполагаемый обман со стороны правительства, а то, как на него отреагировали — многие газеты и каналы обошли выводы Джонсона вниманием. Винить их за это, впрочем, трудно — «жульничество» со стороны властей стало в Соединённом Королевстве настолько привычным делом, что публика его почти не замечает.

«Я говорю об этом потому, что мы находимся на перепутье, — продолжает автор. — Потивостояние между тем, что можно условно назвать «Западом», и Китаем уже назвали новой холодной войной. Такие формулировки меня не слишком прельщают, но спорить с тем, что между Коммунистической партией Китая под руководством Си Цзиньпина и либерально-демократическим порядком идёт битва исторических масштабов, я не могу. В отличие от прошлой холодной войны, которая вращалась вокруг балансирования на грани ядерной войны и идеологии, нынешняя станет сражением за квантовые компьютеры, искусственный интеллект и глобальное влияние. И отрезвляющая истина заключается тут в том, что это сражение Запад может проиграть».

По мысли Сайеда, «разложение» внутри либеральной системы приобрело одно крайне тревожное качество, и дело отнюдь не в Дональде Трампе и не в миллионах различных скандалов, происходящих сейчас по всему «демократическому миру». Напротив, самым характерным признаком упадка Запада выступают как раз не громкие сюжеты, а истории наподобие упомянутого жульничества со стороны Сунака — то есть, те, которые западная публика уже даже не замечает, полагает обозреватель The Times. Как подчёркивает журналист, британский историк Эдуард Гиббон был абсолютно прав, когда в своей знаменитой «Истории упадка и разрушения Римской империи» написал: «Глаз современника едва ли был способен заметить, что во всеобщем благосостоянии кроются зачатки упадка и разложения» — ведь увядание системы первыми замечают не те, кто находится внутри неё, а те, кто находится снаружи.

Как считает Сайед, именно этим и объясняется всё более агрессивное поведение китайской «клептократии» — в политбюро КПК отлично понимают слабости Поднебесной, включая коррупцию, внутренние противоречия и снижение экономического роста, и стремление Пекина именно сейчас сделать рывок к глобальной экспансии связано не с переоценкой собственных сил, а как раз с пониманием слабости Запада. «Как и Гиббон, который оценивал Рим, оглядываясь назад на историю, Китай чует гнильцу. Пекин заметил и масштабный раскол внутри наших обществ, и абсурдные конфликты вокруг идентичности, и растущую неприязнь многих жителей западных стран к своей собственной истории и своим институтам власти. И воспринимают в Китае всё это как возможность постепенно перезапустить мировой порядок в собственных интересах и в ущерб интересам нашим», — констатирует обозреватель The Times.

«То же самое касается и путинской России, которая, находясь с экономической точки зрения на грани краха, всё же играет внешнеполитическими мускулами и ведёт хакерскую операцию против западных целей», — пишет Сайед. Западные аналитики объясняют политику Москвы внутрироссийской динамикой и личными качествами президента Путина, который, с их точки зрения, «мнит себя эдаким Петром Первым», однако на самом деле причины кроются «не в том, как мы видим их, а в том, как они видят нас» — и «коварный экс-агент КГБ», как и китайский лидер, тоже видит упадок Запада, уверен журналист.

По мнению автора, главные угрозы для Запада кроются именно в тех вещах, которые западная публика больше не замечает — в легализованной коррупции, слишком тесных связях между политиками и бизнесом, а также нечестных законах, служащих интересам конкретных людей. К примеру, американский философ Фрэнсис Фукуяма отмечал, что в налоговом кодексе США 10 тысяч страниц, где перечисляются самые разные исключения, послабления и компенсации, подчёркивает Сайед. Что же касается рыночной экономики, она «закостенела прямо у нас под носом» — правила игры насколько искажены в пользу инсайдеров, что новые компании просто не могут пробиться, что тормозит инновации, возмущается журналист. К примеру, в списке 100 крупнейших по капитализации компаний Европы нет ни одной, основанной менее 40 лет назад, пишет он. Нельзя и не вспомнить о том, что число официально зарегистрированных в американском Вашингтоне лоббистских организаций выросло со 175 в 1971 году до 12 тыс. в 2013-м, и подобный тренд наблюдается во всём западном мире, сетует обозреватель The Times.

«Разумеется, я не пытаюсь здесь выгородить Россию или Китай — о коррупции и ужасных репрессиях в этих странах я мог бы написать тысячи слов, — оговаривается Сайед. — Я лишь хочу сказать, что лучший способ понять их действия — это посмотреть на них через сквозь призму нашей слабости. Они считают что не замахиваются на непосильные задачи, а лишь проверяют на вшивость западный порядок, который загнивает изнутри и больше не может заручиться международной поддержкой». А ведь последнее уже стало реальностью — в ООН Великобритания так и не смогла убедить международное сообщество выступить против закона о госбезопасности, принятого Пекином в отношении Гонконга: Лондон получил всего 26 голосов, тогда как на сторону Китая встали 53 страны, что явно стало плодом инициативы «Один пояс — один путь», рассуждает журналист.

«Я всё равно ставлю на либеральную демократию, ведь у нас более просвещённый строй, — в заключение отмечает Сайед. — Но лучшим способом преодолеть гордыню для нас может стать только попытка поставить себя на место других стран, которые сейчас смотрят на нас в недоумении — причём как союзников, так и противников».