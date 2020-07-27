CNN: маску решил не надевать — советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус
У советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена подтвердился коронавирус, пишет CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.
В том случае, если это действительно так, то О'Брайен стал самым высокопоставленным членом администрации Трампа, который подхватил эту болезнь. Вместе с тем, на данный момент неясно, когда именно советник по нацбезопасности встречался с американским лидером в последний раз. На публике в последний раз их видели 10 июля в Майами в ходе посещения Южного командования США.
О'Брайен не так давно вернулся из Европы, где он и его заместитель провели переговоры с британскими, французскими, немецкими и итальянскими чиновниками. По словам источника CNN в администрации, советник работает в удалённом режиме ещё с прошлой недели. Кроме того, согласно некоторым данным, О'Брайен в последний раз был в своём офисе в четверг, однако после этого внезапно покинул Белый дом.
В ходе визита в Европу советника по нацбезопасности сопровождали агенты Секретной службы, сотрудники его аппарата, а также журналисты. На кадрах, снятых в то время, видно, что О'Брайен не придерживался правил соцдистанцирования и не носил маску.
В условиях пандемии Трамп оправдывал свой отказ от ношения маски и соблюдения социальной дистанции тем, что в этом нет необходимости, так как он и его аппарат проходят тесты на вирус каждый день. При этом многие чиновники следовали его примеру. Однако данный инцидент говорит о том, что задача по защите от вируса Западного крыла и ближайшего окружения президента в реальности весьма непроста.
Что же касается О'Брайена, то во время пандемии он в основном оставался вне поля зрения прессы. Более того, вместо того чтобы принимать участие в борьбе администрации с COVID-19, он делегировал эту обязанность своим помощникам и даже пропускал заседания, посвящённые пандемии, подытоживает CNN.
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