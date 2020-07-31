Hill: Трамп разъяснил, почему возник вопрос о переносе президентских выборов

На недавней пресс-конференции глава Белого дома рассказал, почему ранее он предложил перенести грядущие выборы президента США. По словам Дональда Трампа, массовое голосование по почте приведёт к невиданным ранее фальсификациям и проверка результатов из-за судебных разбирательств займёт месяцы или даже годы, пишет The Hill.

Дональд Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос о его сообщении в Twitter, в котором он предложил перенести грядущие президентские выборы. Вместо этого американский лидер решил «посеять сомнения» относительно легитимности ноябрьского голосования, пишет The Hill.

По словам издания, во время пресс-конференции Трампа неоднократно спрашивали, насколько серьёзно он относится к высказанной им идее изменить дату выборов из-за пандемии, что не входит в его полномочия. Президент попытался «смягчить» содержание твита, но предположил, что результаты будут «подтасованы» задолго до голосования.

«Я не хочу отсрочки. Я хочу провести выборы. Но я также не хочу ждать в течение трёх месяцев, а потом обнаружить, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — заявил глава Белого дома. «Вот что случится. Это подсказывает здравый смысл. Умные люди об этом знают. Глупые, возможно, не знают», — добавил он.

Вопреки мнению экспертов, Трамп неоднократно утверждал, что голосование по почте даёт широкий простор для манипуляций. Он пригрозил сократить финансирование штатов, которые попытаются расширить эту электоральную практику, призванную обезопасить граждан от заражения COVID-19, отмечает издание.

Чтобы подтвердить свои обвинения о подтасовках, Трамп выступил с «многочисленными неточными или преувеличенными утверждениями». В частности, он заявил, что «сотни миллионов» почтовых бюллетеней рассылались по всей стране в преддверии ноябрьских выборов, несмотря на тот факт, что на выборах 2016 года проголосовало всего около 140 млн американцев. Кроме того, он допустил, что результаты голосования будут неизвестны в течение месяцев или даже лет из-за их оспаривания в суде, обращает внимание The Hill.

Критики расценили обвинения президента как попытку поставить под сомнение достоверность результатов выборов до того, как они состоятся. На вопрос журналистов о том, является ли это главным посылом его сообщения, Трамп ответил, что своим, по мнению издания, «одиозным» заявлением он стремился привлечь внимание общества к возможной фальсификации.

«Хочу ли я, чтобы меняли дату? Нет. Но я также не хочу мошеннического голосования. Эти выборы станут самыми сфальсифицированными в истории, если это произойдёт», — подчеркнул Трамп, подразумевая массовое голосование по почте.

Между тем некоторые расценили твит Трампа как попытку отвлечь внимание от негативных новостей о ВВП. Президент сделал экономику центральной темой своей заявки на переизбрание, а коронавирус ослабил его позиции, вызвав сокращение рабочих мест и закрытие предприятий, замечает издание.

Предложение Трампа перенести день голосования не нашло отклика у руководства Республиканской партии. Её лидер в сенате Митч Макконнелл заверил, что выборы пройдут «вовремя», напомнив, что прошлые кризисы в истории страны не мешали американцам избирать президента.

Примечательно, что ранее в этом году президент сам голосовал по открепительному удостоверению на праймериз во Флориде. Его пресс-секретарь Кейли Макинани пользовалась голосованием по почте порядка десяти раз, заключает The Hill.