USA Today: «подарок России» — однопартийцы отчитали Трампа за вывод войск из Германии

Пентагон намерен выполнить план президента и вывести из Германии 11 тыс. военнослужащих. Эта инициатива встретила протесты со стороны представителей Республиканской партии. Они обвинили администрацию Дональда Трампа в том, что она пытается ослабить защиту Европы и способствует «российскому оппортунизму», сообщает USA Today.

Пентагон продолжает реализацию плана президента Дональда Трампа по выводу американских войск из Германии. По словам представителей Минобороны США, около 6,4 тыс. военнослужащих отправятся домой, а 5,4 тыс. — в другие страны Европы, сообщает USA Today.

По словам издания, на выполнение этой инициативы уйдут миллиарды долларов и годы. Она встретила недовольство обеих партий конгресса, вызвала беспокойство в НАТО и была, по меньшей мере, отчасти обусловлена недовольством Трампа тем, что Германия отказывается повышать траты на оборону.

Тем не менее в Пентагоне настаивают, что вывод войск из ФРГ — часть плана по стратегической «перегруппировке» американских сил на континенте. Он должен позволить США «лучше противостоять угрозам со стороны России и Китая».

«В действительности мы начали этот процесс несколько месяцев назад. В то время я отдал приказ (Европейскому командованию ВС США) приступить к поиску возможностей, которые улучшат расположение наших войск на территории НАТО», — заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Уверяю, что в результате будет выполнена задача президента, касающаяся сокращения численности наших войск в Европе. И это отвечает тем другим целям, которые я определил относительно стратегической части», — добавил чиновник. В то же время он не объяснил, как заявленная задача Пентагона согласуется с неоднократным публичным желанием Трампа «наказать» Германию, отмечает издание.

«Они эксплуатируют нас в торговых вопросах, в военных вопросах, — сказал Трамп о Германии в среду, выступая перед журналистами в Белом доме. — Мы сокращаем военное присутствие, потому что они не платят по счетам. Всё очень просто. Они нарушители».

Выполнение некоторых шагов начнётся через несколько месяцев, когда воздушные и наземные силы будут направлены в страны, в которых уже есть американский контингент. Согласно плану, в Германии останется только около 25 тыс. солдат. Впрочем, неясно, сохранится ли эта инициатива в силе, если Трампа не переизберут на второй срок.

Между тем члены собственной политической партии Трампа подвергли критике вывод войск из Германии, назвав его «подарком» для Москвы и угрозой национальной безопасности США. 22 республиканца в комитете палаты представителей по вооружённым силам направили президенту письмо. В нём они утверждают, что подобные шаги, «ослабляющие защиту Европы», будут «стимулировать российскую агрессию и оппортунизм».

«План, обозначенный сегодня администрацией относительно вывода тысяч американских солдат из Германии, является серьёзной ошибкой. Это пощёчина другу и союзнику в то самое время, когда нам необходимо сблизиться в нашем взаимном обязательстве по сдерживанию агрессии России и Китая», — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Он признал, что эта инициатива Белого дома может временно выставить Трампа в выгодном свете. Но она будет иметь «долгие и разрушительные последствия для американских интересов», добавил политик.