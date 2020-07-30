ZDF: США решили отозвать из Германии ещё больше военных, чем планировали

Власти США конкретизировали свои планы по частичному выводу войск из Германии, сообщает немецкий телеканал ZDF. По словам министра обороны Марка Эспера, страну должны покинуть 12 тыс. американских военнослужащих — больше, чем предполагалось ранее. Часть из них вернётся домой, часть будет переведена в другие страны НАТО. При этом новая штаб-квартира европейского командования США переместится из Германии в Бельгию.

США конкретизировали свои планы по выводу войск из Германии: покинуть страну должны почти 12 тыс. американских военнослужащих — заметно больше, чем было заявлено ранее, подчёркивает немецкий телеканал ZDF.

Около 6,4 тыс. военнослужащих после этого вернутся домой, остальные 5,6 тыс. человек должны быть переведены в другие страны НАТО, завил министр обороны США Марк Эспер в Вашингтоне. Точные сроки пока не установлены.

В ходе частичного отзыва войск США намерены переместить свою европейскую штаб-квартиру из Штутгарта в Бельгию. Европейское командование переедет из столицы Баден-Вюртемберга в Германии в бельгийский Монс. Об этом сообщил американский генерал Тод Уолтерс, присутствовавший на пресс-конференции вместе с Эспером.

По словам Эспера, частичный отвод войск повышает «стратегическую подвижность» американских вооружённых сил. Как напоминает немецкий телеканал, ранее правительство США говорило об отзыве примерно 10 тыс. из почти 36 тыс. военнослужащих, присутствующих на территории Германии. В июне Дональд Трамп объявил о своих планах, обосновав их слишком низкими, с его точки зрения, расходами Германии на оборону.

Впрочем, последнее слово по поводу реализации этого плана, которое, вероятно, станет довольно непростым по логистическим причинам, пока не сказано, отмечается в материале. В конгрессе США уже сформировалось сопротивление этой инициативе, причём как среди демократов, так и среди республиканцев. Конгрессмены критически оценивают план Трампа, потому что полагают, что он может привести к ослаблению НАТО и сыграть на руку России.

В сенате и палате представителей задумались над тем, как помешать частичному выводу войск из Германии через закон о будущем военном бюджете США. К тому же в ноябре Трампу предстоят президентские выборы. Если он проиграет их, новый глава государства может заморозить текущие планы.

Как сообщает немецкий телеканал, во времена холодной войны американские войска считались гарантом безопасности для Германии. Тогда в стране присутствовало почти 250 тыс. военнослужащих США. После падения Берлинской стены их численность, однако, была резко сокращена. В январе 2000 года в Германии оставалось только 70 тыс. американских солдат, десятью годами позже — 48 тыс., а теперь — всего 36 тыс. При этом Германия по-прежнему остаётся вторым по важности местом размещения американских войск за пределами США после Японии.

Размещение войск до сих пор остаётся важным связующим звеном между двумя странами. С одной стороны, тут присутствует чисто человеческий аспект: за десятилетия здесь сложились тысячи дружеских и партнёрских контактов, а также множество браков между немцами и американцами. Кроме того, для регионов, в которых располагаются американские военные базы, немаловажную роль играет также экономический аспект.

Так, только в земле Рейнланд-Пфальц в ведомствах американских вооружённых сил трудоустроены более 7 тыс. местных немцев, по всей Германии число немецких сотрудников американских военных ведомств составляет порядка 12 тыс. человек. Помимо этого, от присутствия военнослужащих США зависят дополнительно тысячи рабочих мест, в первую очередь, в Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Баварии. Одна только авиабаза США в Рамштайне каждый год приносит региональной экономике доход в размере $2 млрд за счёт зарплат, довольствия, аренды и заказов для местной промышленности, заключает немецкий телеканал ZDF.