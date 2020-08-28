Le Nouvel Observateur: «сильные мужчины» бросают вызов Европе

В период нынешних кризисов Европе постоянно приходится сталкиваться с «сильными» лидерами других стран, которые делают ставку только на баланс силы — в то время как европейцы предпочитают классическую дипломатию. Это в итоге приведёт к тому, что Франции и Германии вскоре снова придётся сообща взять на себя миссию по спасению еврозоны, хотя остальные страны ЕС «ненавидят» руководящую роль этого тандема, прогнозирует Le Nouvel Observateur.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно объявила, что эта европейская структура намерена сосредоточиться на «геополитике». И это означает, что Европа наконец решилась отвечать на вызовы изменяющегося мира — после десятилетия, на протяжении которого она «ощущала себя аутсайдером», пишет Le Nouvel Observateur.



Такое положение дел привело к тому, что уже накопилось множество нерешённых проблем, в то время как общие итоги для 27 стран Европы тоже «весьма неоднозначны», подчёркивается в статье. И хотя в целом ситуация определенно лучше по сравнению с предыдущим периодом, однако всё ещё далека от стабильной, поясняет автор.



Между тем все кризисы, которые случились этим летом, прямо или косвенно затрагивают Европу и поднимают вопрос о её «геополитическом статусе», если использовать формулировку Урсулы фон дер Ляйен, отмечается в статье. В частности, Китай «совершает переворот в Гонконге», нарастает напряжённость в Эгейском море между Турцией, Грецией и Кипром (которые являются членами ЕС), население граничащей с ЕС Белоруссии бунтует, и это ещё далеко не конец, перечисляет автор.



Европа не может оставаться пассивной и безразличной перед лицом этих вызовов, иначе она просто «морально устареет» в мире, который постоянно меняется в зависимости от баланса сил между крупными державами, подчёркивается в статье. Проблема в том, что все эти кризисы так или иначе затрагивают «чувствительные сферы» Евросоюза: его внутренние противоречия, нерешительность и неповоротливость, констатирует автор.



Кроме того, становится ясно, что стратегическая парадигма, на которую Европа опиралась в прошлом, была серьёзно подорвана действиями администрации президента США Дональда Трампа. «Трамп и его команда никогда не принимали во внимание европейские интересы вне зависимости от характера этих кризисов», — пишет Le Nouvel Observateur.



США силой заставляют европейцев изолировать Китай и вновь ввести санкции против Ирана, подчёркивает автор. При этом Вашингтон громко заявляет о своем разочаровании, когда Европа не следует его советам — но хранит молчание, когда члены НАТО находятся на грани конфликта или когда события на восточных границах ЕС требуют, как минимум, трансатлантических консультаций.



Европа не смогла доказать свою способность согласованно «управлять» кризисами, отмечается в статье. При этом во всех этих кризисах ей приходится сталкиваться с «сильными людьми» — такими как Си Цзиньпин, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и даже Дональд Трамп, перечисляет автор: «Все они верят только в баланс сил — там, где европейцы предпочитают применять классическую дипломатию».



По его мнению, в конечном итоге Франции и Германии снова придётся взять на себя основную роль по «спасению и трансформации еврозоны». И сделать это им надо будет, даже несмотря на то, что остальные страны ЕС «ненавидят» руководящую роль этого тандема, прогнозирует Le Nouvel Observateur.

На это пока есть надежда, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель демонстрируют в последнее время «почти идеальную согласованность», несмотря на отдельные разногласия, говорится в статье. Как отмечают европейские СМИ, эти «два главных лидера Евросоюза» ещё никогда не были так близки друг к другу после стольких упущенных возможностей в течение последних лет. Это необходимо, однако ещё недостаточно, чтобы продвинуться вперёд — особенно в направлении «стратегической автономии» для Европы, которая нужна сегодня, больше чем когда-либо, заключает Le Nouvel Observateur.