TVP Info: в Польше начали говорить о разделе Белоруссии и союзе с Москвой

В Польше зазвучали голоса, призывающие забрать Гродно в случае распада Белоруссии. В частности,эту позицию активно продвигает публицист Томаш Соммер. Как передаёт TVP Info, президент Лукашенко не преминул воспользоваться ситуацией, заявив о польской угрозе в отношении его страны.

В то время, когда пользующиеся поддержкой Москвы белорусские власти укрепляют армию и приводят в состояние повышенной боевой готовности войска у польской границы, в Польше звучат голоса, что в случае распада Белоруссии Гродно должно оказаться в составе польской территории. Как пишет TVP Info, эту теорию активно продвигает публицист Томаш Соммер, а адвокат и бывший министр образования Роман Гертых распространяет информацию о ней, чем пользуется Александр Лукашенко, который запугивает исходящей от Польши угрозой.

«Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше. Партия «Право и справедливость» это знает, но боится сказать вслух», — написал в Twitter Томаш Соммер.

Дискуссию в социальных сетях подогрел адвокат оппозиционных сил, основатель движения «Всепольская молодежь» Роман Гертых. Он предрекает даже, что правящая партия скоро объявит о планах аннексии Гродно.

«Она будет стараться подпитывать националистические настроения, как санационный режим Пилсудского в 1938 году, стремясь, чтобы мы вышли из союза с Западом и стали подельниками Путина. Накануне Второй мировой войны в момент раздела Чехословакии мы были подельниками Гитлера. Тогда мы получили Тешинскую Силезию. На год», — написал адвокат.

Как обратил внимание эксперт по восточной тематике публицист Гжегож Кучиньский, уже на следующий день после того, как Гертых и Соммер «вбросили» тему присоединения Гродно к Польше, президент Белоруссии, выступая в этом городе, заявил об исходящей от польского государства угрозе.

«Есть силы, которые хотят отсечь часть этой земли, в особенности с запада. Кто-то даже, потирая руки, вспоминает про Восточные кресы», — заявил Лукашенко.

Реагируя на замечания интернет-пользователей о том, что он рекламирует скандальные высказывания, Роман Гертых запугивает «Правом и справедливостью». Правящая партия, по его словам, поднимет тему Восточных кресов в рамках негласных договоренностей с Россией. В одной из своих более ранних записей адвокат обрисовывал сценарии захвата Гродно Польшей и разрыва союза с Западом. В 2017 году Гертых, известный своей склонностью к распространению в социальных сетях спорных теорий, намекал, что «Качиньский уже договорился с Путиным».