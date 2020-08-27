Kurier: в общении с Путиным помогут не реверансы, а диалог на равных

От внешней политики Кремля «веет ледяным дыханием времён холодной войны», пишет Kurier. Для Европы и особенно такой нейтральной страны как Австрия отношения с Россией напоминают «хождение по краю пропасти». И чтобы не оступиться, Брюсселю и Вене нужны чёткие ориентиры, а также равное партнёрство с Москвой без замалчиваний и реверансов, настаивает автор статьи Конрад Крамар.

Отравления, шпионаж, хакерские атаки, нарушения международного права — от внешней политики Кремля «веет ледяным дыханием времён холодной войны», пишет Kurier. Россия открыто показывает, какие части мира считает сферой своего влияния, и демонстрирует готовность защищать их любыми средствами. Старая мечта о «Европе от Атлантики до Урала» разбилась о геополитическую реальность, констатирует автор статьи Конрад Крамар.

И попытка ответить на вопрос, по чьей вине так сложилось, гарантированно выливается в «окопную войну», продолжает австрийское издание. Одни говорят, что действия Москвы — это реакция на агрессивную политику Запада. Что это НАТО подобралось к границам России, а в Ираке США ясно показали, что сверхдержавы могут по собственному усмотрению нарушать международное право.

Другие же отмечают, что политика главы Кремля Владимира Путина становится всё авторитарнее, продолжает автор. Он изменил конституцию, чтобы остаться у власти. Присоединил Крым*, что является «очевидным нарушением международного права». А то, что «марионеточный режим» сирийского лидера Башара Асада попросил Москву о помощи, ещё не повод «сбрасывать бомбы на гражданских».

И на этом идеологическом фронте до перемирия ещё далеко, отмечает Крамар. В результате для Европы и особенно такой нейтральной страны как Австрия отношения с Россией превращаются в «хождение по краю пропасти». И для того, чтобы не оступиться, Вене нужны чёткие ориентиры. Пусть Россия встаёт в позу сверхдержавы, которая так нравится Путину, допускает издание. С Москвой даже можно поддерживать газовое партнёрство, несмотря на возмущённые выкрики Вашингтона.

Но России нужно указывать на границы дозволенного, настаивает автор. Она должна соблюдать нормы международного права. Если же Москва шпионит за высокотехнологичными компаниями в Австрии или взламывает министерства, такое нельзя молча сносить. Нужно открыто высказывать протест. «Если мы считаем себя партнёром России, то нужно настаивать на том, чтобы это партнёрство было честным, и соблюдались правила игры. Такой опытный лидер как Путин, занимающийся силовой политикой, чётко видит, где с ним общаются на равных, а где перед ним делают реверанс как министр иностранных дел**, которая недолго пробыла на своём посту», — заключает Крамар.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Речь идёт о бывшем министре иностранных дел Австрии Карине Кнайсль, которая на своей свадьбе сделала реверанс перед Путиным (прим. ИноТВ)