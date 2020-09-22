SCMP: Америка отбила у Китая охоту вновь спасать мировую экономику

После международного финансового кризиса в 2009 году Китай выделил огромные средства на инфраструктурные проекты, чем помог вновь запустить глобальную экономическую деятельность. Но сейчас, как отмечает обозреватель South China Morning Post Энтони Роули, после торговых войн и угроз со стороны США Пекин вряд ли поторопится спасать мировую экономику, хотя кризис коронавируса обещает стать куда более серьёзным, чем его предшественник.

«США и весь остальной мир (в частности, Азия) вот-вот столкнутся с отрезвляющим напоминанием, что ни критика в адрес Китая, ни попытки разорвать отношения со второй экономикой в мире не представляют собой особенно хорошую идею. Это может быть равносильно тому, что они станут кусать руку, которая их кормит», — пишет в своей статье для South China Morning Post журналист и экономический обозреватель Энтони Роули.

Из последних отчётов о текущем состоянии мировой экономики видно, что Китай не будет способствовать её восстановлению в столь же внушительных масштабах, как он это делал после международного финансового кризиса 2008—2009 годов. При этом, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, Азиатского банка развития и Института международных финансов, в 2020 году мировой ВВП сократится куда сильнее, чем в 2009-м.

Китай, как прогнозируют эксперты, будет единственной страной из развитых и развивающихся экономик «Большой двадцатки», которая в этом году будет демонстрировать рост — ВВП КНР вырастет почти на 2%. Всех остальных, от Великобритании до Мексики, ждёт спад.

Поэтому некоторые могут подумать, что, как и десятилетие назад, такая позиция сделает Китай двигателем, который вновь запустит мировую экономику своими инвестициями и большими проектами по созданию инфраструктуры. «Но на этот раз, однако, Китай вряд ли станет вести себя как спаситель мира или по крайней мере мировой экономики», — подчёркивает автор статьи.

В 2009 году Пекин выделил огромную сумму на инфраструктурные проекты, и это способствовало росту цен на сырьевые товары и вместе с этим и глобальной экономической активности. Сейчас же, по мнению Института международных финансов, Китай к подобным мерам прибегать не собирается, значит, и позитивного эффекта от такого шага ждать не стоит. Ко всему прочему, Индия сегодня находится на стадии глубокой рецессии, в то время как в 2009 году страна демонстрировала рост ВВП.

Таким образом после кризиса коронавируса мир ждёт совсем другой путь восстановления, считает Роули. В этот раз Китай тоже выделяет деньги, но уже не на инфраструктуру, а на IT-сектор и сферу медицинских услуг, которые показали себя особенно ценными в период пандемии. Правда, вероятность того, что после всех торговых войн и угроз разрыва экономических отношений со стороны США и прочих государств КНР почувствует, что должна сейчас поддержать весь остальной мир, не слишком велика.

По словам обозревателя, пока трудно определить масштабы экономических потрясений, вызванных COVID-19 и перестройкой глобальных цепей поставок, ранее завязанных исключительно на Китае. Для действующего президента США Дональда Трампа перед предстоящими выборами пандемия может стать удобной отговоркой, за которой можно будет скрыть катастрофические последствия его собственных экономических решений, включая войну с КНР в IT-секторе.

Если Трамп останется у власти, разрыв между американской и китайской экономиками и сферами влияния продолжит усугубляться. Из-за этого азиатские страны могут всё сильнее чувствовать на себе давление и необходимость занять чью-то сторону. В случае победы демократа Джо Байдена есть шанс, что начнётся процесс восстановления отношений между Пекином и Вашингтоном. Но как скоро — зависит от того, насколько быстро новая администрация будет готова заменить популистский и протекционистский подход прагматичным.

Как считает Азиатский банк развития, из-за текущей геополитической напряжённости между Китаем и США к уже существующему кризису могут прибавиться дополнительные риски. «Просто невероятно, как в период беспрецедентного кризиса две крупнейшие экономики мира должны были увязнуть в противостоянии за превосходство, а то и за выживание. Азиатским и прочим странам стоит куда сильнее опасаться реальной угрозы, экономической депрессии, а не подъёма Китая», — рассуждает Энтони Роули.

Возможно, пришла пора большему числу государств призвать к мирному сосуществованию в противовес новой холодной войне. В конце концов, отметить то, что Пекин прикладывает больше усилий для сохранения мира, чем Вашингтон при Трампе, не равно встать на чью-то сторону.