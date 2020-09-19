Frankfurter Allgemeine: в США объявили о запрете на скачивание китайского TikTok

03:00
Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённых Штатов есть гиперзвуковая ракета, которая быстрее чем та, данные о которой якобы похитила Россия у администрации Барака Обамы.
03:00
В Москве 19 сентября ожидается до +14 °С
В Москве в понедельник, 19 сентября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 107 199
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 65 и достигло 107 199.
03:00
Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре судьи Верховного суда
Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, предложенной президентом страны Дональдом Трампом до президентских выборов.
03:00
На севере Казахстана зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Падёж домашней птицы был зафиксирован в семи городах на севере Казахстана, причиной назван птичий грипп.
03:00
В Раде рассказали об угрозах для Киева из-за остановки «Северного потока — 2»
Развал газотранспортной системы Украины станет для США следующей целью, если «Северный поток — 2» будет заблокирован, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Юрий Загородний.
03:00
За сутки в КНР выявлено 14 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Китае было выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 бессимптомных носителя.
03:00
S7 начала создание ракеты по образцу Илона Маска
Центр разработок группы компании S7 начал создание лёгкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.
03:00
Трамп подверг Байдена жёсткой критике
Президент США Дональд Трамп подверг критике своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
03:00
Умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась 18 сентября в возрасте 87 лет.
03:00
Разработчик оценил эффективность препарата «Арепливир»
Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Пётр Белый заявил о почти стопроцентной эффективности российского препарата от коронавируса «Арепливир».
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии достигло 750 471
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6 526 и достигло 750 471.
03:00
Канада прекратила переговоры о свободной торговле с КНР
Канада прекратила переговоры о свободной торговле с Китаем, сообщил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.
03:00
Ураган «Тедди» ослабел до третьей категории
Ураган «Тедди», который сформировался в северной части Атлантического океана, ослаб до третьей категории.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 4 495 183
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 39 797 и достигло 4 495 183.
03:00
В Атлантическом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Атлантического океана в пятницу, 18 сентября.
03:00
Байден обвинил Трампа в высокой смертности от коронавируса в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп несёт ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом в США.
03:00
В Атлантическом океане образовался тропический шторм «Бета»
Тропический шторм «Бета» образовался в Атлантическом океане 18 сентября, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
03:00
В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть.
03:00
За неделю в Бразилии прибавилось более 1 млн безработных
За прошедшую неделю число безработных в Бразилии увеличилось более чем на один миллион, их общее число достигло 13,7 млн.
03:00
Мэр Лондона заявил о возможном введении новых ограничений из-за COVID-19
С высокой долей вероятности в Лондоне придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, заявил мэр британской столицы Садик Хан.
03:00
В ООН заявили об улучшении обстановки на востоке Украины
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов констатировало улучшение ситуации на востоке Украины с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.
03:00
Адетокунбо: не называйте меня MVP, пока я не стану чемпионом НБА
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о своём отношении к завоеванию второго подряд приза самому ценному игроку сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Певица Седокова вышла замуж за баскетболиста «Химок» Тимму
Певица Анна Седокова и форвард подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Янис Тимма сыграли свадьбу.
03:00
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 30 млн
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 30 млн.
03:00
«Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
03:00
В Тульской области произошёл пожар на территории завода «Азот»
В Новомосковске на территории завода АО НАК «Азот» произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего произошло возгорание.
03:00
Министр спорта МО заявил, что три футболиста «Химок» выглядят достойно, а остальные в команде по ошибке
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал разгромное поражение подмосковного баскетбольного клуба «Химки» от «Краснодара» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Авианосная ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Пятый оперативный флот Военно-морских сил США сообщил, что американская авианосная ударная группа зашла в акваторию Персидского залива.
03:00
Адетокунбо повторил достижение Джордана и Оладжьювона
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил достижение Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5044 человека с COVID-19.
03:00
Адетокунбо во второй раз подряд признан MVP сезона в НБА
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Анита Цой объяснила своё участие в записи песни «Любимую не отдают»
Певица Анита Цой в разговоре с RT объяснила своё участие в записи песни «Любимую не отдают», а также рассказала, что думает о ситуации в Белоруссии.
03:00
Новиков заявил, что продолжит работу в «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что продолжит работу с командой, несмотря на вылет клуба из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
03:00
Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором в Петербурге детей
Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести, трое — лёгкой, сообщила главврач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.
03:00
За сутки в Турции выявили более 1700 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава страны.
03:00
Надаль победил Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Душаном Лайовичем в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Риме.
03:00
Кузнецова проиграла Свитолиной на турнире WTA в Риме
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
03:00
Министр экономики Франции заболел коронавирусом
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
03:00
Ермак предрёк окончание конфликта в Донбассе при правлении Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе закончится во время пребывания Владимира Зеленского на посту главы страны.
03:00
«Краснодар» забил «Химкам» семь мячей в матче РПЛ
«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Депздрав рассказал о летальности COVID-19 в Москве
Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.
03:00
IIHF уведомила Минск, что переноса ЧМ-2021 не будет
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко сообщил, что переноса чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, по политическим причинам быть не может.
03:00
Джонсон заявил о приходе второй волны коронавируса в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на старте летнего чемпионата России в Тюмени.
03:00
Россия прекращает программу вывозных рейсов
Программа вывозных рейсов для россиян прекращается с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
03:00
«Нефтехимик» потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив «Авангарду»
Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
ЦСКА в десятый раз стал обладателем Кубка Гомельского по баскетболу
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над пермской «Пармой» в финале Кубка Гомельского 2020 года.
03:00
Во Франции зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
Во Франции за сутки выявили более 13,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
03:00
Глава ФИФА допустил возможность изменения формата отбора на ЧМ-2022
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил возможность внесения изменения формата отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.