Главред Global Times: с Китаем США борются гораздо активнее, чем с коронавирусом

Несмотря на неизменно растущее число заражений коронавирусом в США, администрация Дональда Трампа ведёт себя так, будто Китай — куда более серьёзная угроза, чем пандемия, считает главный редактор Global Times Ху Сицзинь. По мнению китайского журналиста, самое страшное — что американцы смирились с таким подходом правительства.

ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: За воскресенье общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США, должно быть, превысит 5 миллионов человек. В Китае выражение «борьба с пандемией» стала специальным термином — мы часто говорим о «ситуации в борьбе с эпидемией». Но в Америке такие слова редко можно услышать. Скорее здесь будут просто обсуждать, как в США обстоит «эпидемиологическая ситуация». И на сегодня такой подход, определённо, выглядит слабовато.





У меня складывается такое впечатление, что администрация (президента Дональда. — ИноТВ) Трампа делает куда больше, чтобы подавить Китай, чем чтобы подавить COVID-19. Прав ли я в этом?





Если так посмотреть, кажется, будто администрация Трампа считает, что Китай представляет более серьёзную угрозу, чем коронавирус, и что американцы должны больше внимания уделять Китаю, а не пандемии.

Но больше всего у меня в голове не укладывается, что такое абсурдное поведение Вашингтона, по всей видимости, работает. В США заразились уже 5 миллионов человек, 160 тысяч умерли. Правительство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию, и многие американцы с этим смирились.





При этом администрация Трампа утверждает, что TikTok представляет потенциальную угрозу безопасности, а действия Китая в Гонконге и Синьцзяне напрямую угрожают США. Власти пытаются убедить народ, что всё это — угрозы, куда более страшные, чем коронавирус, и что они в экстренном порядке требуют ответных мер от Америки. И проблема в том, что многие на это действительно покупаются.

Дата публикации 09 августа 2020 года.