NI: Помпео собирается помешать Ирану получить российское и китайское оружие

Госсекретарь США Майк Помпео намерен не допустить поставок вооружений Тегерану — в том числе и со стороны России и Китая — даже после истечения срока оружейного эмбарго, пишет The National Interest. Вместе с тем, из-за выхода США из иранской ядерной сделки Вашингтон столкнулся с сильным международным сопротивлением по вопросу об антииранских санкциях в рамках ООН.

Нет никаких сомнений в том, что Пекин и Москва хотели бы, чтобы Тегеран стал их счастливым покупателем — покупателем всего того оружия, которое Иран способен у них купить. Вместе в тем, во вторник госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах этого не допустит, даже несмотря на то, что эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану истекает в ближайшее время, пишет The National Interest.

В прошлом месяце в своём обращении к членам Совета Безопасности ООН Помпео заявил, что администрация Трампа не отступится от своей кампании по оказанию на Тегеран максимального давления с тем, чтобы заставить Иран отказаться от его ракетной и ядерной программ. В частности, он напомнил, что Иран остаётся «крупнейшим государственным спонсором терроризма».

«Мы не позволим им получить ядерное оружие, и мы не позволим им получить сотни миллиардов долларов в результате продаж вооружений. Каждый мировой лидер осознаёт, что это плохая идея», — отметил госсекретарь.

Кроме того, на этой неделе Помпео подчеркнул, что Вашингтон сделает всё возможное, чтобы Иран не смог закупать китайские танки или российские системы ПВО даже несмотря на скорое истечение срока эмбарго. С подобным резким заявлением глава американской дипломатии выступил в то время, как ЕС и ООН по-прежнему не согласны с решением США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

«Мы собираемся действовать таким образом — и мы всегда так действовали, — чтобы помешать Ирану покупать китайские танки и российские системы ПВО, а также перепродавать оружие «Хезболле» ради того, чтобы подрывать умелые усилия президента Франции Эммануэля Макрона в Ливане», — отметил Помпео.

Тем не менее США столкнулись с широкой оппозицией по вопросу о введении международных санкций против Ирана даже притом, что в последние два года Тегеран заметно активизировался в ядерной сфере.

Между тем, несмотря на то, что в последние годы Иран сблизился с Россией, непонятно, сколько ещё времени продлится это партнёрство. В исторической перспективе Москва и Тегеран всегда были противниками, и разногласия между ними вновь дали о себе знать после того, как они достигли своей общей цели по спасению режима Башара Асада в Сирии. В этом контексте Россия и Иран могут вновь начать расценивать друг друга как конкурентов.

Тем не менее Москва по-прежнему рассматривает Тегеран как потенциального покупателя своей техники, включая радар «Резонанс-НЭ», который, по словам Ирана, использовался для успешного обнаружения американских истребителей F-35.

Однако куда более вероятен вариант, при котором Пекин наладит более глубокое партнёрство с Тегераном, особенно учитывая, что инвестиции Индии в Иране оказались под угрозой со стороны Китая. В частности, индийские компании, по некоторым данным, более не являются участниками транспортных и энергетических сделок с Тегераном, в то время как Китай продолжает активно действовать в этих секторах. Не исключено, что Пекин способен вытеснить Индию из Ирана, однако это, по всей видимости, приведёт к сближению Дели с Вашингтоном.

Подобное ирано-китайское партнёрство явно придётся США не по душе, но при этом оно потенциально может ухудшить отношения Пекина с Москвой. Вместе с тем, в таком случае Иран по-прежнему следует рассматривать лишь как «региональную пешку» более крупных держав — причём в том числе и как пешку, которая окажется не в состоянии заполучить желаемое оружие, подытоживает The National Interest.