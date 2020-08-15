Guardian: унизительное поражение — Совбез ООН отказался поддерживать резолюцию США по Ирану

В Совете Безопасности ООН предложение Вашингтона о бессрочном продлении эмбарго на поставки оружия Ирану получило одобрение только Доминиканской Республики, пишет The Guardian. По мнению издания, масштабы этого фиаско ярко продемонстрировали изолированность США на международной арене.

США «потерпели унизительное поражение» в ООН. Их предложение продлить эмбарго на поставки оружия Ирану на голосовании в Совете Безопасности поддержала только Доминиканская Республика, пишет The Guardian.

По словам издания, американская резолюция всё равно не была бы принята с учётом оппозиции со стороны России и Китая. К тому же администрация Трампа хотела использовать эту инициативу в качестве уловки, чтобы открыть путь к более решительным действиям против Тегерана.

Но масштабы пятничного фиаско «подчеркнули изоляцию» США на мировой арене перед серьёзной дипломатической конфронтацией. Эта проблема грозит «истощить» Совбез и еще больше подорвать его авторитет, считает британская газета.

Вашингтон исключил антииранскую риторику из более ранних проектов резолюции в надежде привлечь больше сторонников. Но его настойчивые требования о продлении эмбарго ООН против Исламской республики на неопределённый срок сделали это невозможным.

Эстония и Тунис выдержали одиннадцатичасовое давление Соединённых Штатов, которые добивались поддержки исправленного проекта резолюции, что стало показателем ослабления американского влияния в ООН. Россия и Китай проголосовали против предложения, США и Доминиканская Республика — за, а все остальные члены Совбеза воздержались.

Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с критикой на других участников международной организации. «Неспособность Совета Безопасности действовать решительно, чтобы защитить мир и безопасность во всём мире, является непростительной», — сказал он ещё до объявления результатов голосования.

Американские чиновники заявляют, что после провала резолюции в ближайшие дни они намерены использовать юридически спорную тактику в попытке восстановить санкции ООН, снятые с Ирана после подписания ядерной сделки в 2015 году. Соглашение предусматривает механизм, который позволяет любой из сторон «откатить» ограничения против Тегерана.

Трамп вышел из договора в 2018 году. Но американские дипломаты и юристы будут настаивать, что США технически всё ещё является участником соглашения и, следовательно, имеет право вернуть санкции. Большая часть остального мира, включая некоторых ближайших союзников Вашингтона, не разделяют эту идею, но пока Белый дом показывает, что фактически готов действовать в одиночку, отмечает The Guardian.

«Цель США на этой неделе, очевидно, заключалась в том, чтобы представить резолюцию, которая потерпит неудачу, в результате чего у них появится предлог для отката санкций на следующей неделе, — предположил директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн. — Просто получилось немного неловко из-за того, что их предложение провалилась с таким треском».

Если США продолжат реализацию своего плана по «откату» санкций, это может привести к невозможности договориться о статусе ограничений ООН, касающихся оружия. Вашингтон объявит, что они действуют, в то время как большинство других стран будет утверждать обратное.

«Откровенно говоря, мы скоро окажемся в том, что можно было бы назвать «Советом Безопасности в Стране чудес». То есть США будут утверждать, что откатный поезд уже в пути, а другие откажутся это принять, — заявил Гоуэн. — В совете будет много процедурных баталий. Но, по сути, появятся две реальности».

Великобритания может застрять между этими двумя реальностями, и ей придется выбирать, какой именно из них придерживаться. Пока же страна строго следовала согласованной европейской линии в одном ряду с Францией и Германией. «Похоже, что Лондон решил поставить свои отношения безопасности с Парижем и Берлином выше желания заключить торговую сделку после брексита с США», — сказал Гоуэн.

Владимир Путин предложил провести видеоконференцию на высшем уровне по Ирану, и Елисейский дворец в Париже дал понять, что Эммануэль Макрон готов принять это предложение. Дональд Трамп признался, что слышал об этой идее, но не получил подробностей, обращает внимание The Guardian.