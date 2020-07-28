Tehran Times: Путин пытается спасти ядерную сделку — налаживая мосты между Ираном и США

Несмотря на то что в своё время президент России Владимир Путин говорил, что не собирается больше играть роль пожарного, пытаясь нивелировать последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном, российский лидер с большой долей вероятности всё же постарается спасти это соглашение, пишет Tehran Times. Как отмечает издание, хотя Путин не делал на этот счёт никаких заявлений, его дипломатические инициативы говорят о том, что он, возможно, хотел бы снизить напряжённость между Тегераном и Вашингтоном.

15 мая 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что больше не собирается играть роль пожарного и тушить разведённый американцами огонь, когда последние вышли из ядерной сделки с Ираном и мировыми державами. Однако российский лидер «с большой долей вероятности» вскоре всё-таки попытается спасти это соглашение, пишет Tehran Times.

«Мы сожалеем, что договор разрушается… Иран после подписания договора и до сих пор ещё является самой проверяемой и самой прозрачной страной мира в этом смысле… Иран соблюдает взятые на себя обязательства… Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать. Мы свою роль сыграли», — заявил по этому поводу в своё время российский лидер.

Однако Путин, судя по всему, собирается остановить тотальный развал ядерной сделки после того, как 21 июля он получил «важное послание» от президента Ирана Хасана Рухани. Кроме того, на прошлой неделе, в то время как премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими находился с визитом в Иране, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в Москву на переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками.

Помимо передачи важного сообщения Зариф провёл «содержательные переговоры» со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. По словам главы иранского МИД, Тегеран и Москва придерживаются одинаковых позиций по ядерной сделке, которая официально называется Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Спустя два дня после визита Зарифа Путин и президент США Дональд Трамп провели «обстоятельный» телефонный разговор, в котором обсудили «проблематику стратегической стабильности», а также иранскую ядерную программу.

«Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», — заявили по этому поводу в Кремле.

Эта беседа произошла через несколько дней после того, как США и ряд их союзников обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса. Кроме того, звонок состоялся спустя два дня после того, как Зариф передал Путину послание Рухани. На данный момент содержание сообщения неизвестно, однако, если верить Зарифу, речь в нём шла об СВПД и вопросах двусторонних отношений.

Между тем, иранская ядерная сделка висит на волоске ещё с тех пор, как Дональд Трамп вышел из неё в середине 2018 года. Кроме того, США также пытаются продлить оружейное эмбарго против Тегерана в рамках ООН, которое истекает в октябре этого года. В то время как такие участники СВПД, как Франция, Германия и Великобритания, заняли по этому вопросу неоднозначную позицию, продлению эмбарго Россия и Китай решительно воспротивились.

При этом ряд аналитиков полагает, что Владимир Путин вновь попытается спасти иранскую ядерную сделку после того, как получил послание от Рухани. «С большой долей вероятности Путин попытается спасти СВПД», — заявил докторант Тегеранского университета и эксперт в области международных отношений Омид Азиабан.

Свои переговоры в Москве сам Зариф охарактеризовал как «очень плодотворные». Помимо ядерной сделки стороны обсудили вопрос продления многолетнего договора между Ираном и Россией, срок действия которого истекает в ближайшее время. По мнению главы МИД Ирана, Тегерану и Москве нужно обновить соглашение таким образом, чтобы оно соответствовало достигнутому в двусторонних отношениях прогрессу.

«Иран и Россия пытаются следовать более комплексному плану по составлению черновика стратегического документа, который может оформить их отношения на многие годы вперёд», — отметил по этому поводу эксперт по России Шуайб Бахман.

Вместе с тем, Азиабан считает, что Россия и Китай выступят в поддержку СВПД даже в том случае, если им не удастся выработать до конца свои стратегические договоры с Ираном.

«Эти две страны всегда будут поддерживать иранскую сделку, вне зависимости от того, подпишут ли они стратегические соглашения с Ираном или нет. Однако их поддержка носит политический характер», — сообщил эксперт.

Пока что Путин ничего не говорил о том, каким именно образом он собирается спасать ядерную сделку. Однако вышеупомянутые инициативы говорят о возможном восстановлении диалога между Ираном и США. «Остаётся только следить за тем, удастся ли ему найти дипломатический выход из напряжённых ирано-американских отношений», — подытоживает издание.