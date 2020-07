NYT: крутой вираж и досрочная посадка лайнера Mahan Air — новое обострение американо-иранских отношений

Иранскому пассажирскому авиалайнеру пришлось совершить крутой вираж и ускоренно приземлиться в Бейруте, чтобы уйти от опасно приблизившегося к нему американского истребителя. Аналитики назвали случившееся очередными попытками Запада дестабилизировать обстановку, а иранские дипломаты обратились со специальным посланием к генсеку ООН, сообщает The New York Times. Хотя до сих пор неясно, были ли действия американских военных пилотов преднамеренными.

Пассажирский самолёт иранской авиакомпании Mahan Air, который следовал в Бейрут, был вынужден в четверг совершить крутой вираж, чтобы уйти от приблизившегося к нему американского истребителя, и попал в зону турбулентности. Во время резкой посадки в аэропорту Бейрута несколько пассажиров получили ранения. А сам инцидент, который произошёл на фоне очередного обострения американо-иранских отношений, вызвал у экспертов много вопросов, пишет The New York Times.



На видеозаписях с борта самолёта, которые попали в эфир иранских и ливанских СМИ, виден истребитель, летящий рядом с пассажирским самолетом частной иранской авиакомпании Mahan Air. На видео запечатлены крики испуганных пассажиров в момент, когда самолёт неожиданно попадает в зону турбулентности, а над их головами раскачиваются кислородные маски. Также можно увидеть одного из травмированных пассажиров с окровавленным лицом и разбитой головой, ещё один человек лежит на полу, по-видимому, без сознания, говорится в статье.



Иранское государственное телевидение, ссылаясь на интервью с пилотом Mahan Air, сообщило, что приблизившиеся к борту самолёта истребители были американскими. Представители гражданской авиации Ливана заявили, что самолет перевозил 150 пассажиров, некоторые из которых получили незначительные травмы. По данным ливанских СМИ, один из пожилых пассажиров был доставлен в больницу.



Этот воздушный инцидент произошёл после недавней серии «загадочных взрывов» и нападений на гражданскую и военную инфраструктуру Ирана, в том числе на комплекс по обогащению ядерного топлива, отмечается в статье. Иранские официальные лица назвали некоторые из этих атак «диверсиями», хотя не уточнили, подозревают ли они Соединённые Штаты, сообщает The New York Times.



Комментируя инцидент с иранским самолётом, капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, заявил, что истребитель F-15 ВВС США во время «обычной воздушной миссии» вблизи небольшой американской военной базы на юге Сирии провёл «стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air». По его словам, сближение с иранским самолетом было осуществлено «в соответствии с международными стандартами» и на «безопасном расстоянии» примерно в тысячу метров с целью «обеспечения безопасности персонала коалиции», после чего американский истребитель отдалился, говорится в статье.



Американский военный чиновник также рассказал, что второй самолёт ВВС США F-15 находился по меньшей мере в двух милях от авиалайнера Mahan Air, однако лишь один из истребителей пошёл на сближение примерно на тысячу метров. Американские истребители ежедневно патрулируют окрестности военной базы Аль-Танф, которая находится недалеко от южной границы Сирии с Иорданией и Ираком. Там находится около 200 американских военных инструкторов, которые обучают сирийские вооружённые группировки борьбе против террористов, одновременно стремясь не допустить контроля Ирана над сухопутным маршрутом через Ирак в Сирию и Ливан, поясняется в статье.



Однако этот воздушный инцидент может ещё больше усилить напряжённость между Ираном и Соединёнными Штатами, которые проводят жёсткую кампанию санкций, отмечает автор. Администрация Трампа называет это стратегией «максимального давления». В частности, представитель иранского МИД Аббас Мусави уже заявил, что Иран связался с посольством Швейцарии в Тегеране, представляющим американские интересы, чтобы официально предупредить, что Соединённые Штаты «будут привлечены к ответственности», если что-то случится с рейсом Mahan Air.



Он также сообщил, что миссия Ирана при ООН передала специальное послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррёшу. «Мы расследуем детали этого инцидента, и после получения полной информации примем все необходимые юридические и политические меры», — подчеркнул Мусави. А старший советник президента Ирана Хесамеддин Ашена написал в Twitter: «Те, кто любит жизнь своих лидеров, не играют с жизнью иранских пассажиров», — сообщает The New York Times. Позднее иранский борт покинул Бейрут без пассажиров, чтобы вернуться в Иран, говорится в статье.



По мнению ряда аналитиков, данный эпизод с пассажирским самолётом вписывается в схему усилий по «дестабилизации» Ирана. «Время этого инцидента является показательным. Это происходит на фоне недавних взрывов в Иране, которые приписываются Израилю, действовавшему с благословения США», — заявил в интервью The New York Times Надер Хашеми, директор Центра ближневосточных исследований Денверского университета.



В 1988 году американский военный корабль Vincennes сбил иранский пассажирский самолет в небе над Персидским заливом, напоминает автор. На борту лайнера, выполнявшего рейс 655 авиакомпании Iran Air, находились тогда 290 человек. Позже США назвали это «трагическим и достойным сожаления несчастным случаем» и выплатили миллионы долларов, чтобы урегулировать иск, который Иран подал в Международный суд. Что же касается вчерашнего инцидента, до сих пор остаётся неясным, были ли действия американских военных самолетов преднамеренными, заключает The New York Times.