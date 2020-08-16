FAZ: Иран, Россия и Китай объединяются, чтобы бросить вызов США

03:00
В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что акция сторонников оппозиции прошла в воскресенье, 16 августа, в Минске без происшествий и задержаний.
03:00
«Балтика» возглавила таблицу ФНЛ после осечки «Оренбурга»
Калининградская «Балтика» обыграла на своём поле ярославский «Шинник» в заключительном матче четвёртого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
03:00
«Торпедо» под руководством Игнашевича выиграло впервые с ноября 2019 года
«Торпедо» прервало серию из десяти матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) без побед.
03:00
Число жертв COVID-19 в мире превысило 760 тысяч
Число жертв нового коронавируса в мире за сутки увеличилось на 5985 и достигло 761 779.
03:00
Гол Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли (2:1).
03:00
Турция и США договорились продолжить консультации по Ливии
Анкара и Вашингтон договорились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов.
03:00
Байдачный: Путин спас Россию
Известный российский тренер Анатолий Байдачный выразил желание, чтобы Белоруссия, где он живёт, и Россия остались в хороших, дружеских отношениях.
03:00
Протестующие в центре Минска разошлись по разным районам
Участники протестной акции на площади Независимости в центре Минска разошлись по разным районам, сообщает РИА Новости.
03:00
СМИ: Игроки «Барселоны» хотят видеть Хави наставником команды
Игроки «Барселоны», которые выразили недовольство происходящим в клубе после проигрыша «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, хотят видеть новым главным тренером команды 40-летнего Хави.
03:00
В Клину при жёсткой посадке пострадал пилот легкомоторного самолёта
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в подмосковном Клину, пострадал пилот.
03:00
Рашфорд сыграет за МЮ с первых минут в 1/2 финала ЛЕ против «Севильи»
«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на полуфинальный матч Лиги Европы в Кёльне.
03:00
Кузнецов забросил шайбу с передачи Овечкина в третьем матче серии с «Айлендерс»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».
03:00
СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребёнком в Сочи
Следственный комитет устанавливает обстоятельства жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи. Об этом информирует региональное СУ СК России.
03:00
Газизов высказался о плотном календаре в нынешнем сезоне РПЛ
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов поделился мнением о плотном календаре в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Квят признался, что его разочаровала гонка на Гран-при Испании
Российский пилот команды Aplha Tauri Даниил Квят прокомментировал свой результат на шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании.
03:00
Стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд на Гран-при Испании
Стюарды гонки Гран-при Испании обнародовали объяснение по поводу штрафа российского пилота Aplha Tauri Даниила Квята.
03:00
Почти 10 тысяч российских военных выздоровели после COVID-19
Минобороны России сообщило, что количество российских военнослужащих, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 9981.
03:00
Фанаты ХК «Динамо» (Минск) объявили бойкот клубу из-за позиции по ситуации в Белоруссии
Фан-клуб минского хоккейного клуба «Динамо» By Zone объявил бойкот столичному клубу из-за его политической позиции.
03:00
В Орловской области в ДТП погибли пять человек
В Орловской области пять человек погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
03:00
Кашшаи разобрал спорные эпизоды матча «Рубин» — «Локомотив»
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
03:00
Названа новая версия появления коронавируса
Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Об этом пишет The Sun.
03:00
СМИ: «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Дибалы
Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает вариант с продажей нападающего команды Пауло Дибалы в летнее трансферное окно.
03:00
В Бресте мэр вышел к митингующим
В Бресте к митингующим горожанам вышел мэр города Александр Рогачук и выслушал требования собравшихся.
03:00
Экс-футболист «Зенита» Игонин прокомментировал удаление Ракицкого в матче с «Ростовом»
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об удалении Ярослава Ракицкого в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
03:00
Более 120 россиян вернулись в Москву из Вероны
Более 120 российских граждан вернулись в Москву вывозным рейсом из итальянской Вероны. Об этом информирует посольство России в Италии в своём Facebook.
03:00
Боец MMA Харитонов призвал прекратить насилие в Белоруссии
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о массовых протестах в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко.
03:00
Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что врачи поставили диагноз «инсульт» заслуженному артисту России, он не сможет присутствовать на судебном заседании 17 августа.
03:00
У Кормье выявлено повреждение роговицы глаза после боя с Миочичем
Американский боец смешанного стиля Дэниель Кормье получил травму глаза в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем.
03:00
В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ
МВД Белоруссии сообщило, что 15 августа в Минске были задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства около универмага «Беларусь».
03:00
Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов поделился мнением о протестах в Белоруссии
Бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о массовых протестах в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко.
03:00
В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева
Бывший председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила, что умер её сын, внук первого президента страны Нурсултана Назарбаева, Айсултан.
03:00
Погба высказался о проблеме расизма в современном мире
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о проблеме расизма в современном мире.
03:00
Глава IBU назвал огромной потерей смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал смерть бывшего вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрия Алексашина.
03:00
В Дагестане задержаны пятеро планировавших нападения на силовиков
В Дагестане задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков.
03:00
Живоглядов: Алексей Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы
Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов выразил мнение, что его партнёр по команде Алексей Миранчук готов к переходу в сильный европейский клуб.
03:00
Экс-теннисист Мирный высказался о ситуации в Белоруссии
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде белорус Максим Мирный призвал мировое сообщество помочь остановить насилие в отношении белорусского населения на территории страны.
03:00
СМИ: В Сомали вооружённые боевики напали на отель
В столице Сомали Могадишо произошёл взрыв в одном из отелей, после чего вооружённые люди ворвались в здание. Об этом информирует Somali Guardian.
03:00
Халеп выиграла турнир WTA в Праге
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенс в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Праге.
03:00
В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении
В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
03:00
Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству подиумов в «Формуле-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству подиумов на этапах чемпионата.
03:00
Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего при протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».
03:00
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании.
03:00
Школа Москомспорта отреагировала на смерть 17-летнего футболиста во время матча
ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» опубликовала заявление в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова.
03:00
В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным до выборов в Соединённых Штатах.
03:00
Мещеряков ответил на вопрос, является ли «Зенит» гегемоном в российском футболе
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, является ли петербургский «Зенит» гегемоном в российском футболе.
03:00
В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек
На митинг у стелы «Минск — город-герой» собрались не менее нескольких десятков тысяч человек, выступающих против белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
03:00
В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
03:00
Минздрав Абхазии заявил о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом
Министерство здравоохранения Абхазии заявило, что в республике не хватает медицинского персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения.
03:00
СБР выразил соболезнования в связи со смертью Алексашина
Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-президента организации Дмитрия Алексашина.