FAZ: Иран, Россия и Китай объединяются, чтобы бросить вызов США

Вето России и Китая в Совбезе ООН на резолюцию США о неограниченном оружейном эмбарго в отношении Ирана показывает, что Тегеран может положиться на Москву и Пекин, пишет журналист Райнер Херманн в статье для Frankfurter Allgemeine. По мнению Херманна, объединившись, Россия, Иран и Китай намерены сдвинуть статус-кво в свою пользу.

Иранское руководство отмечало поражение США в Совбезе ООН как свою дипломатическую победу, пишет журналист Райнер Херманн в своей статье для Frankfurter Allgemeine. По словам пресс-секретаря иранского МИД Аббаса Мусави, ещё никогда в истории ООН США не были столь изолированы. Лишь одна страна поддержала предложенный администрацией Трампа проект резолюции о неограниченном оружейном эмбарго в отношении Исламской республики.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи посоветовал Вашингтону «извлечь уроки» из этого «провала», а также отметил, что результаты голосования означают «нет» односторонней политике США.

Кроме того, посол Ирана в России Казем Джалали похвалил российское вето против резолюции США и заявил, что этот шаг доказывает то, что Москва решительно поддерживает международное право и не признает односторонних действий США. Как отмечает Херманн, своё вето на американскую резолюцию наложил и Китай. Таким образом, Иран может положиться не только на Россию, но и на КНР. По мнению автора, за декларируемой тремя странами поддержкой мультилатерализма скрывается долгосрочная стратегия, заключающаяся в намерении сдвинуть статус-кво в свою пользу.

Херманн пишет, что Россия и Иран бросают вызов и пытаются оттеснить США: главную выгоду от этого получает Китай, заполняющий своим проектом «Один пояс, один путь» пропуски, остающиеся после медленного отхода США.

По мнению Херманна, недавнее объявление Трампа о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ также сделано в рамках борьбы США на одной стороне и Ирана, России и Китая на другой, поскольку Израиль и ОАЭ являются самыми надёжными партнёрами США на Ближнем Востоке.