Журналист SZ призвал Европу противостоять угрозам и давлению США

Единственное средство в дипломатии, которое ещё ведомо Вашингтону, это санкционная угроза, однако использование этого мощного инструмента необязательно должно приводить к желаемым результатам, отмечает журналист немецкой Süddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер. Он призывает европейцев противостоять давлению США, даже если это «оставит трещину» в трансатлантических отношениях.

Единственное дипломатическое средство, которое ещё знает Вашингтон, это угроза санкциями, пишет журналист немецкой Süddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер. По его мнению, это мощный инструмент, однако его использование необязательно ведёт к желаемым результатам.

Правительство американского президента Дональда Трампа право в одном: окончание оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана, срок которого истекает в октябре в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, это ошибка, утверждает автор статьи. По его словам, правительство Ирана доказало, что «ставит свою агрессивную и экспансионистскую региональную политику превыше стабильности на Ближнем Востоке».

С точки зрения немецкого журналиста, слабость ядерного соглашения заключается в том, что оно связывало решение ядерного вопроса с отменой эмбарго на оружие — и, таким образом, с надеждой на то, что Иран изменит своё поведение и найдёт компромисс с Западом. Сейчас нет смысла рассуждать, действительно ли Тегеран изменил бы своё поведение, если бы США не вышли из соглашения. Однако нынешний ход вещей нельзя считать единственным возможным, полагает корреспондент издания. Он видит в текущей ситуации последствия попытки американского правительства покончить с ядерным соглашением в возможно последние месяцы Трампа у власти.

У американской стороны есть для этого два мотива: максимально затруднить для гипотетического правительства демократов возвращение к переговорам с Ираном или, в случае победы Трампа на выборах, подтолкнуть Тегеран к новой сделке. При этом европейцев Трамп либо оставит в стороне, либо принудит присоединиться к его курсу — с момента выхода США из соглашения в мае 2018 года это одна из его основных целей.

«Европейцы должны противостоять этому давлению, даже если это оставит глубокую трещину в трансатлантических отношениях», — призывает автор статьи. Франция, Великобритания и Германия снова нашли себя на стороне России и Китая — и это вызывает опасения, потому что эти страны являются противниками ЕС, предостерегает журналист.

Однако именно США отказались от укрепления многосторонних дипломатических связей и вместо этого попытались сделать упор на максимально высоких требованиях в Совете Безопасности ООН и в отношении своих союзников. Вашингтон считает приемлемым навредить Совбезу как институту, а также системе санкций ООН ради пропагандистского трюка, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.

Провал проекта резолюции ООН по эмбарго на оружие продемонстрировал, что осталось от притязаний США на лидерство при Трампе, продолжает автор статьи. Помимо Америки, только Доминиканская Республика поддержала проект в Совете Безопасности ООН. Единственное средство в дипломатии, которое ещё ведомо Вашингтону, это угроза санкциями. Учитывая мировое доминирование доллара, это сильный инструмент, но он необязательно должен действовать так, как того желают США.

Тем не менее, европейцам следует воздержаться от злорадства, рекомендует журналист издания, аргументируя это тем, что развитие конфликта с Ираном запрограммировано, в том числе в атомной сфере. В Тегеране давно задают тон сторонники жёсткого курса. Если Иран удастся удержать от «чрезмерных иррациональных реакций», ядерное соглашение может стать, по меньшей мере, основой для новых переговоров. Однако убедительных решений в обращении с Ираном у европейцев пока тоже нет, напоминает корреспондент Süddeutsche Zeitung.