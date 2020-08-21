Помпео: Франция, Великобритания и Германия «встали на сторону иранских аятолл»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отказом поддержать в ООН американскую инициативу по восстановлению санкций против Ирана Париж, Лондон и Берлин «встали на сторону аятолл», пишет Le Monde. Ранее в официальном заявлении эти европейские страны указали, что продолжают выступать за сохранение соглашения о ядерном потенциале Ирана, а предложение Вашингтона, который вышел из договора в 2018 году, несовместимо с его положениями.

В четверг Франция, Германия и Великобритания заявили, что не поддерживают призыв США в ООН возобновить международные санкции против Ирана, который обвиняют в нарушении договора о ядерном вооружении, сообщает Le Monde. В ответ госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал европейские державы за поддержку иранских аятолл.

Как рассказывает издание, Соединённые Штаты начали процесс ответных ограничений в качестве одного из «участников» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключённого в 2015 году. Однако представители Франции, Германии и Соединённого Королевства указали, что Вашингтон вышел из соглашения в 2018 году и не является его участником. В официальном сообщении три европейские страны подчеркнули, что не могут «поддержать эту инициативу, несовместимую с предпринимаемыми усилиями по поддержке СВПД». Согласно их заявлению, они продолжают выполнять обязательства соглашения, несмотря на «серьёзные проблемы, вызванные выходом США». «Мы убеждены, что должны рассматривать вопрос систематического несоблюдения иранцами их обязательств в рамках СВПД в контексте диалога между участниками договора», — объясняют свою позицию европейские державы. Также они «настоятельно» призвали Иран отказаться от всех действий, несовместимых с договором, и полностью и безотлагательно вернуться к соблюдению ограничений.

«Наши друзья в Германии, Франции и Соединенном Королевстве приватно заявляли мне, что тоже не хотят снятия эмбарго», — прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео слова европейцев. Однако, по его словам, эти страны «решили встать на сторону аятолл» и не голосовать за американскую резолюцию о продлении санкций.

Французская газета напоминает, что в среду Дональд Трамп объявил о своём желании снова ввести ограничения, которые действовали в отношении Ирана до 2015 года. Для этой процедуры США хотят воспользоваться механизмом «отката» как одно из государств-участников изначального договора по иранскому ядерному вооружению. Хотя Трамп вышел из СВПД в 2018 году, такая мера возможна благодаря поправке к резолюции 2231, которая является большим дипломатическим успехом Обамы. По резолюции страны-участники могут в одностороннем порядке осудить «существенное несоблюдение» положений соглашения другим подписавшим. Такая процедура позволяет через месяц восстановить международные санкции против Тегерана, которые были сняты в обмен на обещания ограничить свой ядерный потенциал. При этом, как подчёркивает Le Monde, другие страны (например, Россия и Китай) не смогут противостоять этому праву вето.