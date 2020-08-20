Focus: «это пик наглости» — мэр Засница ответил на санкционные угрозы США

Мэр немецкого города Засниц Франк Крахт оказался в центре немецко-американского конфликта из-за «Северного потока — 2», сообщает Focus. Сенаторы США угрожают ему санкциями из-за того, что в его порту на якоре стоит российский корабль «Академик Черский», который должен достроить газопровод. На эти обвинения немецкий политик отреагировал воинственно: «Мы должны доказать миру, что не позволим себя запугать».
США прилагают все возможные усилия для того, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», пишет Focus. При этом в самом центре конфликта оказался мэр немецкого города Засниц Франк Крахт. К мировой политике он никакого отношения не имеет, но как глава муниципалитета является одним из акционеров местного порта, который играет важную роль в реализации проекта трубопровода.
Три американских сенатора Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали мэру письмо, в котором лично ему угрожают «сокрушительными правовыми и экономическими санкциями»,продолжает издание. «Преступление» Крахта заключается в том, что в его порту на якоре стоит российский корабль «Академик Черский», который должен достроить оставшиеся 160 километров газопровода. На эти обвинения мэр отреагировал воинственно: «Мы должны доказать миру, что не позволим себя запугать».
Американские сенаторы угрожают запретить немецкому политику въезд в свою страну, а также заморозить все активы порта в США. Это особенно неприятно, ведь Засниц поддерживает партнёрские отношения с портом на озере Мичиган в Висконсине. При этом Рон Джонсон — сенатор как раз от этого штата. «Это пик наглости», — возмущается Крахт.
Но отступать перед угрозами он не собирается, а также не хочет отказываться от денег, которые принесёт его городу «Северный поток — 2». Ведь одним туризмом Засниц жить не может. Мэра поддержала премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. По их мнению, такие угрозы «абсолютно неприемлемы». При этом канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор никак не прокомментировала ситуацию, хотя Засниц — это часть её собственного избирательного округа. В связи с этим местные политики проявили личную инициативу и пригласили к себе главу Белого дома Дональда Трампа. Он вряд ли приедет, но не отвечать на письмо тоже нельзя, считают они.
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