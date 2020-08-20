Die Zeit: «санкционная мания» США подводит отношения с Германией к точке разрыва

Поставки газа из России всегда были проблемой в немецко-американских отношениях, но «встречный ветер» из США никогда не был таким сильным как при президенте Дональде Трампе, пишет Die Zeit. Он впервые пригрозил санкциями своим друзьям и союзникам. Обращается с ними как со «странами-изгоями», что подводит отношения к «точке разрыва», сетует автор статьи Тео Зоммер.

Поставки российского газа в Германию стали конфликтной темой в отношениях Вашингтона и Берлина ещё со времён экс-канцлера Вилли Брандта, когда он в 1970 году заключил с Москвой энергетическое партнёрство, напоминает Die Zeit. Но ещё никогда «встречный ветер» из США не был таким сильным, как при президенте Дональде Трампе. Его жёсткое санкционное давление подводит отношения двух стран к «точке разрыва», констатирует автор статьи Тео Зоммер.

Штрафными мерами Германии угрожал в своё время экс-президент Ричард Никсон. А после него Рональд Рейган их действительно принял. Но тогда Берлин проявил настойчивость, не позволив Вашингтону вмешиваться в европейские дела. Немецких политиков поддержали в Лондоне и Париже, в результате чего американцам пришлось отменить санкции.

Россия же даже на пике холодной войны всегда оставалась надёжным поставщиком энергоресурсов, продолжает издание. И в будущем Германии понадобится её газ ещё больше, ведь запасы голубого топлива в голландских, английских и норвежских месторождениях истощаются, а Берлин отказался от ядерной энергетики и угля. При этом немецкие политики никогда не «лебезили» перед Кремлём из-за поставок, подчёркивает автор. Это Трамп позволяет себе «грубые упрощения» и утверждает, что Германия стала «заложником России» и «полностью ей контролируется».

Не нужно быть «понимающим Путина», чтобы додуматься, что цель президента США — вытеснить Москву с европейского газового рынка и навязать немцам американский сжиженный природный газ, объясняет Зоммер. Именно поэтому в своём письме руководителям немецкого порта в Заснице сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон угрожают «немедленными и сокрушительными санкциями». Экстерриториальные меры могут коснуться 120 европейских предприятий. Германия потеряет €12 млрд, вложенных в «Северный поток — 2». При этом немецкий газовый импорт будет каждый год дорожать на €4 млрд.

Да дело и не только в самом газопроводе, продолжает автор. Нельзя «мириться с произволом США, нарушающим нормы международного права». «Санкционная мания» Вашингтона всегда была проблемой. Но за 60 лет штрафные меры в отношении Кубы не привели ни к чему. Ни к чему они не приведут и в ситуации с присоединением Крыма к России. Эти действия только подтолкнули Москву в объятия Пекина. А выход США из иранского ядерного соглашения сблизил с Поднебесной Тегеран. Но до сих пор санкции принимались только против реальных или мнимых врагов. Теперь же они направлены против друзей и союзников. «С ними обращаются как со странами изгоями. Это в новинку», — подчёркивает автор.

И с точки зрения 24 из 27 стран-членов ЕС такие действия неприемлемы. США игнорируют право европейцев самим решать, где покупать энергоресурсы. Своими экстерриториальными санкциями они нарушают суверенитет Европы. Мириться с этим нельзя. И нельзя позволять «восточноевропейским травмам» сбивать себя с курса, призывает Зоммер.

«Но что же делать?» — задаётся вопросом автор. Можно обратиться в Международный суд ООН и подключить Всемирную торговую организацию, возможно, бойкотировать американские товары. Но США не подчиняются юрисдикции Гаагского суда, они конфликтуют с ВТО, а эмбарго противоречит европейскому принципу свободной торговли. Поэтому остаются только символические жесты. Для начала можно было бы принять «сокрушительные правовые и экономические санкции» против Круза, Коттона и Джонсона. Запретить им въезжать в страну и осуществлять в Германии какие-либо банковские операции, предлагает Зоммер.