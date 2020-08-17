N-TV: США атакуют «Северный поток — 2», используя свою «иранскую стратегию»

В ситуации с санкциями против «Северного потока — 2» США действуют почти по той же схеме, что и с Ираном, когда Вашингтон пригрозил штрафами всем предприятиям и лицам, нарушающим санкционный режим против Тегерана. Как отмечает N-TV, такая тактика оказалась эффективной, поскольку крупный бизнес не может позволить себе отказаться от американского рынка. В ситуации с «Северным потоком» США заходят ещё дальше, поскольку угрожают санкциями европейским компаниям за ведение бизнеса на европейской территории.

Сенатор от штата Техас Тед Круз и двое его коллег в жёсткой форме пригрозили ввести санкции против немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген, пишет N-TV.

Камнем преткновения стала роль Sassnitz GmbH в постройке газопровода «Северный поток — 2». Тед Круз принадлежит к политическим силам, стоящим за законом о «защите европейской энергетической безопасности». Издание напоминает, что первая версия этого закона касалась только кораблей-трубоукладчиков, однако в июле этого года закон был ужесточён: теперь он позволяет применять штрафные меры ко всем фирмам, участвующим в проекте. Между тем, в порту Засница собирают трубы и прочие материалы для строительства газопровода.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «ни одно государство не имеет права определять европейскую энергетическую политику с помощью угроз». Его российский коллега Сергей Лавров отметил, что санкции США против «Северного потока — 2» являются нарушением международного права. Как пишет N-TV, Берлин и Москва решительно настроены закончить строительство газопровода.

Тем не менее, санкции США оказывают реальное воздействие, отмечает издание. В случае с «Северным потоком — 2» Вашингтон действует почти по той же схеме, что и в ситуации с Ираном. Когда страны ЕС отказались выходить из иранской ядерной сделки вместе с США, администрация Трампа пригрозила штрафами всем предприятиям и индивидам, нарушающим санкционный режим в отношении Тегерана. Попытки Брюсселя противостоять такому решению ни к чему не привели: крупные предприятия не могут отказаться от доступа на американский рынок, а даже если и могут, они зависят от банков и страховых компаний, проводящих большую часть своих операций в долларах.

Такой же сценарий может произойти и в случае «Северного потока — 2», однако в данном случае тактика США выходит на новый уровень, пишет N-TV. Американское правительство намерено штрафовать европейские предприятия за бизнес на европейской территории, что означает прямое вмешательство на европейский энергетический рынок.

ЕС пока так и не сумел дать решительного ответа на действия США, отмечает издание. Немецкой правящей коалиции этого тоже не удалось: более того, не все немецкие политические партии выступают в поддержку строительства газопровода. Между тем, даже независимые эксперты считают, что за действиями США стоят собственные экономические интересы, а не забота о энергобезопасности Европы. По словам Кирстен Вестфаль из Фонда экономики и политики, США имеют колоссальный интерес в сбыте своего СПГ, в том числе, и в Европе. Как отмечает издание, международные правила, при этом, Вашингтон не заботят. Вестфаль также отметила, что ситуация вряд ли изменится, даже если на выборах в США победит кандидат от демократической партии Джо Байден.