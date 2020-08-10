Focus: Трамп загнал ЕС в угол санкциями против «Северного потока — 2»

С момента своего прихода к власти Трамп ужесточил внешнеполитический тон США. А постоянные нападки Вашингтона на проект «Северный поток — 2» ставят ЕС перед сложным выбором, пишет Focus. Ближайшие месяцы станут настоящим испытанием для немецкой и европейской дипломатии и мировой торговли — причём однозначного успешного пути не обещает ни один из оставшихся вариантов по урегулированию этих споров, подчёркивается в статье.

Правительство Германии продолжает поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на угрозы США ввести новые санкции против участвующих в его реализации компаний. Противостояние накаляется, тем более что речь в этом «газовом споре» идёт о многомиллиардных инвестициях, отмечает Focus. При этом из-за жёсткой политики президента США Дональда Трампа любые дипломатические варианты урегулирования разногласий выглядят довольно сложными и не гарантируют надёжных перспектив, отмечается в статье.



Ситуация сложная, поскольку политологи и экономисты опасаются, что если ЕС и правительство Германии уступят угрозам США — тогда в мировой торговле «всё может пойти наперекосяк», поясняет автор. Предположим, что проявленный в случае с этим газопроводом протекционизм США успешно защитит американскую промышленность, занимающуюся производством сжиженного газа, от конкуренции со стороны России. Но тогда и другие отрасли во многих странах вскоре должны будут «ужаться» на потребу американской экономике, предупреждает Focus.

«Сталь, алюминий, автомобили, самолёты, солнечная энергия, крупные электростанции, IT, интернет — всюду у США есть конкуренты. И что теперь, им надо будет сойти со сцены — неважно, действуют эти компании-конкуренты из Китая, Канады или ЕС?» — задаётся вопросом автор.



Вполне вероятно, что страх перед Дональдом Трампом вынудит строительные компании участвовать в работе по дальнейшей прокладке газопровода «анонимно», и оставшиеся 150 км будут строиться тайком, предполагает Focus. Тем более что на информацию о «таинственных» жилых судах и судах-трубоукладчиках у побережья Рюгена в США жёстко отреагировали: техасский сенатор Тед Круз уже пригрозил в превентивных целях «финансовым разрушением» немецкому порту в городе Заснице, говорится в статье.



Официально строительные работы приостановлены на протяжении уже семи месяцев, напоминает автор. И хотя министр экономики ФРГ Петер Альтмайер всё ещё надеется, что «дело не дойдёт до этих санкций», федеральное правительство ведёт себя относительно немногословно. Да и другие европейские страны погрузились в дипломатическое молчание, поскольку угрозы Вашингтона против «Северного потока — 2» касаются не только России и Германии, отмечается в статье.



В проекте «Северный поток — 2» задействованы концерны со всей Центральной Европы — немецкий Uniper Winterschall (BASF), британско-нидерландский Royal Dutch Shell, австрийский OMV и французский Engie. То есть угрозы Вашингтона затрагивают практически всю Европу, констатирует Focus.



Как полагает автор, за агрессивными действиями администрации Трампа скрывается стремление защитить многомиллиардные инвестиции в американскую газовую отрасль и продавать больше своего СПГ в Европе. С этой точки зрения, «Газпром» для американцев — «назойливый конкурент, который портит цены», отмечается в статье.



Министр экономики ФРГ Альтмайер недавно заявил: «На севере Германии мы собираемся построить терминалы, куда будет поступать сжиженный природный газ (СПГ) из США, который может продаваться в Германии». И в этой связи больше нет никаких оснований для санкций, подчеркнул немецкий министр.

Однако правительство США хочет беспощадно подавить влияние «Газпрома» в пользу своей отрасли СПГ, поясняет автор. Ведь ещё один газопровод из России существенно сократит продажи СПГ в Евросоюз и поставит под угрозу многомиллиардные инвестиции в американскую промышленность. При этом, по статистике, 36 европейских СПГ-терминалов не загружены даже наполовину, сообщает Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

США начали активно препятствовать проекту российского газопровода с приходом Трампа, а с 2017 году применили и «тяжёлую дипломатическую артиллерию» после принятия антироссийского санкционного закона CAATSA («Акт о борьбе с соперниками Америки посредством санкций»), напоминает автор. Трамп подписал этот закон, несмотря на некоторые моменты, противоречащие Конституции США.



С середины июля 2020 года CAATSA был ужесточён — и теперь, согласно статье 232, участвующим в «Северном потоке — 2» компаниям и сотрудникам грозят ещё более жёсткие санкции, им фактически просто запрещают вести дела с Россией, подчёркивается в статье. До этого ещё СССР с 1970 года осуществлял стабильные поставки газа в Германию, а Россия на протяжении уже полувека «является надёжным поставщиком сырья для Германии и ЕС в целом», отмечает Focus.

Российский газ важен для Германии и с экологической точки зрения, говорится в статье. После отказа немцев по экологическим соображениям от ядерной энергии и угля именно природный газ играет ключевую роль в переходе на альтернативные источники энергии. Кроме того, природный газ дешевле СПГ. По данным Федерального агентства по охране окружающей среды, природный газ покрывает около четверти немецкой первичной потребности в газе. При этом около 40% природного газа поступает в Германию из России, остальное — преимущественно из Норвегии и Нидерландов. Тем самым, немецкое энергетическое обеспечение в общей сложности на 10% зависит от России, поясняет Focus.



Причём газопроводы в рамках «Северного потока» изначально должны были способствовать большей независимости Германии от таких «политически нестабильных» транзитных стран, как Украина или Белоруссия, отмечается в статье. Последняя, к примеру, в 2005 году приостановила транзит газа в ЕС из-за конфликта с Россией. Строительство «Северного потока» по дну Северного моря должно было обеспечить больше безопасности снабжения за счёт прямого соединения с российской стороной.



«Однако с началом бума СПГ в США Трамп вдруг сам захотел продавать ЕС безопасность. И, похоже, он намерен навязать эту безопасность Евросоюзу по любой цене», — пишет Focus. По мнению автора, даже не стоит рассчитывать, что администрация Трампа будет обходительна с Евросоюзом в дипломатическом плане. «С момента своего прихода к власти Трамп ужесточил внешнеполитический тон США при помощи грубых твитов и риторики неотёсанного мужлана. Он сделал внутри- и внешнеполитический тон США очень наступательным», — говорится в статье.



Как полагает автор, в нынешнем споре с Вашингтоном для Германии и ЕС остаётся лишь несколько возможностей для попытки противостоять давлению. С одной стороны, можно «отвечать на каждый удар Трампа ответным ударом», как того требует Восточный комитет немецкой экономики, и проводить политику «санкции в ответ на санкции». Например, ввести запрет на импорт американского СПГ в ЕС. Однако специалисты по внешней политике опасаются, что это может привести к эскалации пока что «холодной торговой войны», что приведёт к непредсказуемым последствиям для экономики по обе стороны Атлантики, предупреждает Focus.



Кроме того, можно попытаться прибегнуть к Уставу ООН в качестве «последней надежды» и использовать все дипломатические возможности. Согласно статье 96 Устава ООН, Генеральная ассамблея или Совет Безопасности ООН могут потребовать провести экспертизу Международного суда по любому правовому вопросу, поясняет автор. Если Международный суд в Гааге объявит угрозы санкций по CAATSA противоречащими международному праву, то американское правительство на международном уровне будет признано действующим «за рамками права». И некоторые политики надеются, что с таким ударом по имиджу Трампу может быть намного сложнее реализовать свои угрозы. Однако специалисты по международному праву выражают сомения в том, что экспертиза окажется именно на стороне «Северного потока — 2», пишет Focus.



И наконец, можно подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако она будет иметь юридические шансы на успех только в том случае, если США будут не только грозить санкциями, но и реализуют их на практике, поясняет автор. Пока же Вашингтон достигает успехов исключительно при помощи угроз, без применения силы, подчёркивается в статье: работы по строительству «Северного потока — 2» уже были приостановлены на протяжении нескольких месяцев.



Проблема заключается в том, что однозначного успешного пути не обещает ни один из перечисленных выше вариантов, отмечается в статье. «Трамп загнал ЕС в угол. Следующие месяцы станут настоящим испытанием для немецкой и европейской дипломатии и мировой торговли», — заключает Focus.