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Die Welt: немецкие политики призывают засудить США за санкционный саботаж «Северного потока — 2»

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Последние угрозы правительства США о новых санкциях в адрес немецких участников проекта «Северный поток — 2» вызвали жёсткую ответную реакцию в Германии, пишет Die Welt. В частности, один из лидеров фракции СДПГ Карстен Шнайдер назвал это «активным саботажем интересов Европы в энергетической сфере» и потребовал обратиться в американские суды с исками против санкционной политики администрации США, которая пытается продвигать свой сланцевый газ в обход норм международного права, говорится в статье.
Die Welt: немецкие политики призывают засудить США за санкционный саботаж «Северного потока — 2»
Reuters

Новые угрозы Вашингтона применить дополнительные санкции к немецким участникам строительства газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море вполне могут иметь серёзные юридические последствия, поскольку немецкие депутаты призывают обратиться с иском в американские суды. И нельзя сказать, что этот шаг бесперспективен, пишет Die Welt. СДПГ уже обвинила США в «активном саботаже» интересов Европы и попытках при помощи санкций и давления продвигать собственные интересы, нарушая нормы международного права. 

Последние заявления американской стороны об ужесточении санкций вызвали жёсткую реакцию в бундестаге, отмечается в статье. «США закручивают опасную спираль в отношениях со своими трансатлантическими партнёрами и всё больше ставят под угрозу свои политические и экономические отношения с Германией и Европой», — заявил, в частности, один из руководителей фракции СДПГ Карстен Шнайдер.

Он также подчеркнул, что подобные «неприкрытые угрозы» Вашингтона являются не чем иным, как «активным саботажем интересов Европы в энергетической сфере». Лидер фракции СДПГ призвал федеральное правительство воспользоваться нынешним председательством Германии в Европейском совете, чтобы оперативно повысить «устойчивость Европы к санкциям» и не позволять Америке диктовать свои условия, говорится в статье.

«Германия и Европа, являющаяся крупнейшим в мире внутренним рынком, не могут позволять другим относиться к ним как к вассалам», — заявил Шнайдер. Он также призвал принять «умные ответные меры», которые окажутся болезненными для американских экспортёров, и подумать на европейском уровне о возможных способах оказать дополнительную поддержку европейским компаниям, которым угрожают американские санкции.

В качестве одной из подобных мер депутат от СДПГ призвал обратиться в американские суды с исками против политики администрации США и конгресса, поскольку он убеждён, что подобная американская санкционная политика «нарушает международное право», отмечается в статье. «Европа должна суверенно и уверенно реагировать на новую деструктивную и ориентирующуюся исключительно на собственные энергетические интересы политику США», — подчеркнул Шнайдер.

Он также напомнил, что экономика США «во многих стратегически важных отраслях сама сильно зависит от продукции и ноу-хау европейских компаний». По мнению немецкого политика, Америка пытается при помощи новых санкций навязать европейцам свой сланцевый газ, который хочет поставлять на европейский рынок танкерами в виде СПГ. Это частично касается и «попутного газа» — побочного продукта добычи нефти в Техасе, который имеет высокую ценность лишь на внутреннем американском рынке, отмечается в статье. Кроме того, в Европе американский СПГ не может конкурировать с трубопроводным природным газом по причине высокой стоимости транспортировки, пишет Die Welt.

Эксперты полагают, что обращение немецких корпораций в американские суды действительно может оказать определённый эффект. По оценке Отто Лухтерхандта, эксперта юридического факультета Гамбургского университета и Восточного института в Висмаре, если экономические компании, зарегистрированные в Германии, обратятся с исками в американские суды, это не стоит заведомо расценивать как «бесперспективный» шаг. Недавние решения Верховного суда США можно считать «доказательством того, что понятие экстерриториальной юрисдикции следует трактовать в довольно ограниченном охвате», и теперь суды низших инстанций смогут при принятии решений тоже ориентироваться на этот момент, пояснил Лухтерхандт в интервью Die Welt.

На прошлой неделе представители сразу трёх американских министерств «резко усилили давление» на европейские, а в частности — немецкие компании, участвующие совместно с Россией в проекте «Северный поток — 2», напоминает Die Welt. Представители европейских концернов были приглашены на индивидуальные переговоры, в ходе которых их предупредили, что в их отношении могут быть применены дополнительные санкции. Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с соответствующим предостережением, касающимся американского закона о санкциях.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) преследует единственную цель: помешать строительству уже на 96% готового газопровода между Россией и Германией, подчёркивается в статье. По утверждению Вашингтона, Европа рискует «попасть в слишком большую и стратегически опасную зависимость» от российских энергоносителей. Однако немецкие и европейские политики принципиально отвергают подобную позицию и угрозы со стороны США, заключает Die Welt. 

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