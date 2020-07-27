Die Welt: Вашингтон угрожает подрядчикам «Северного потока — 2» за спиной у Берлина

Американцы напрямую угрожают немецким и европейским компаниям, задействованным в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает Die Welt. Представители Госдепартамента, Министерства финансов США, а также энергетики провели переговоры по видеоконференции с подрядчиками проекта. «Угрозы были очень, очень серьёзными», сообщает очевидец.

Для американцев газопровод «Северный поток — 2» уже давно как «бельмо на глазу», пишет Die Welt. И теперь они усиливают давление на немецкие и европейские фирмы в попытке помешать реализации проекта. Для этого с каждой из них они провели переговоры по видеоконференции. По имеющейся информации, с подрядчиками «Северного потока — 2» общались 12 представителей из Госдепартамента, Министерства финансов США, а также энергетики.

Американцы «в дружелюбном тоне дали понять, что не допустят постройки трубопровода», сообщил изданию один из участников переговоров. По его словам, «угрозы были очень, очень серьёзными». Если США задействуют закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», предприятия, причастные к реализации российского-немецкого проекта, а также их банки могут лишиться доступа к американскому рынке. При этом сотрудникам компаний могут запретить въезд в страну. Госсекретарь США Майк Помпео прямым текстом сказал: «Откажитесь сейчас или будьте готовы к последствиям».

Немецкий энергетический концерн Uniper увидел в этих действиях попытку сорвать реализацию важного для энергетической безопасности Европы инфраструктурного проекта. «Это очевидное нарушение европейского суверенитета», — подчеркнул представитель компании. Другие предприятия пока не делали никаких заявлений. В ответ на запрос издания в немецком МИД подтвердили, что им известно о том, что американцы ведут переговоры с немецкими компаниями. Там сообщили, что они также поддерживают контакт с этими предприятиями.

Отношения Вашингтона и Берлина находятся в «печальном состоянии», раз США напрямую угрожают немецким компаниями санкциям без каких-либо консультаций с властями Германии, заявил директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. «Если мы позволим другим странам диктовать нам энергетическую политику, это станет опасным прецедентом: послезавтра тоже самое может прийти в голову китайцам», — подчеркнул он.

По его словам, утверждения американцев, что, покупая российская газ, Германия финансирует оборонную промышленность России, «несправедливые» и «ложные». У США с Россией торговый дефицит гораздо выше, чем у Германии — и связано это главным образом с американской нефтью, а также от части с закупками газа в России, объяснил Хармс.

Так что, если в Вашингтоне хотят ослабить Россию и сократить её доходы, у них есть для этого масса собственных возможностей. Американцы же вместо этого принимают санкционные законы, от которых пострадают исключительно европейцы. Схожую позицию занимает и представитель Германии в Европейском парламенте Маркус Пипер. По его словам, угрозы США — это «очевидное нарушение всех возможных норм торгового права». Он недоволен тем, что «немецкие фирмы приравнивают к Ирану». «Тут уже не до шуток», — сетует немецкий политик.