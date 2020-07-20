Bild: зеленые назвали «Северный поток — 2» причиной изоляции Германии

США угрожают Германии санкциями из-за «Северного потока — 2», пишет Bild. И пока у Берлина нет никакого ответного плана. Более того, в этом вопросе немецкие власти оказались в полной изоляции. «Ни один европейский партнёр не хочет садиться в одну лодку с Германией, — объяснила депутат бундестага от партии зелёных Клаудия Мюллер. — «Северный поток — 2» всё больше превращается во внешнеполитическую катастрофу».

Конфликт между Германией и США из-за газопровода «Северный поток — 2» продолжает обостряться, пишет Bild. Пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что, если Германия не отступится, против предприятий, задействованных в реализации проекта, будут приняты санкции. «Независимо от того, из какой они страны», — подчеркнула она. Это чёткое предостережение для немецких компаний Wintershall DEA и Uniper, отмечает издание.

Министр иностранных дел резко отреагировал на угрозы Вашингтона: «Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не Вашингтоне. Мы категорически отвергаем экстерриториальные санкции». Министр энергетики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель призвал Берлин принять «серьёзные и ощутимые ответные меры».

Но, судя по ответу Федерального министерства экономики на запрос политиков из партии зелёных, у немецких властей пока нет никаких планов на этот счёт. В документе говорится, что штрафные меры США обсуждаются с другими странам-членами ЕС, Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией, но ничего пока не решено.

Депутат бундестага от партии зелёных Клаудия Мюллер видит в этой реакции не только признак «беспомощности» немецких властей, но и того, в какой изоляции они оказались в этой ситуации. По её словам, в вопросе строительства газопровода Берлин учитывал только свои национальные интересы и оказался в безвыходной ситуации. «Ни один европейский партнёр не хочет садиться в одну лодку с Германией, — объяснила политик. — «Северный поток — 2» всё больше превращается во внешнеполитическую катастрофу».

Сопредседатель немецкой партии зелёных Анналена Баербок также выступает против реализации проекта, но больше по экологическим, а не геополитическим причинам: «Энергетическая политика Европы должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии. От газопровода «Северный поток — 2» необходимо отказаться в том числе из соображений защиты климата. Нам необходима энергетическая политика, которая не будет зависеть ни от России, ни от США».